Giữ rừng gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp tại xã Thanh Kỳ

Xã Thanh Kỳ đã và đang chủ động tuyên truyền, vận động người dân tập trung bảo vệ rừng (BVR) gắn với nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế lâm nghiệp, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Phát dọn, vệ sinh rừng tại xã Thanh Kỳ, phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cùng chúng tôi thăm trang trại rừng, ông Hà Văn Chiều (thôn Khe Cát, xã Thanh Kỳ) chia sẻ: "Nhiều năm gắn bó với nghề rừng, khi Đảng và Nhà nước có chủ trương, chính sách giao đất, giao rừng, khoán BVR, gia đình tôi đã mạnh dạn nhận khoán 42,99ha đất lâm nghiệp trên địa bàn. Ngoài 14,71ha rừng tự nhiên được bảo vệ tốt, diện tích còn lại gia đình đã đầu tư vốn trồng rừng sản xuất theo hướng phát triển rừng gỗ lớn. Để trang trải cuộc sống trước mắt khi rừng chưa đến kỳ khai thác, tôi nuôi hàng chục bọng ong mật và phát triển đàn gia súc, gia cầm dưới tán rừng. Hằng tháng, gia đình cùng với chính quyền địa phương và kiểm lâm làm việc tại địa bàn và thường xuyên tuần tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về BVR. Toàn bộ diện tích rừng do hộ gia đình ông Chiều làm chủ luôn phát triển xanh tốt, không để xảy ra tình trạng cháy rừng, rừng được bảo vệ an toàn... Bình quân thu nhập của gia đình ông Chiều mỗi năm đạt khoảng 400 triệu đồng.

Xã Thanh Kỳ hiện có 10.278,88ha đất lâm nghiệp, trong đó rừng trồng sản xuất 8.772.94ha, diện tích còn lại là rừng phòng hộ. Để giữ rừng mùa nắng nóng, xã đã ban hành các văn bản thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Rà soát, bổ sung phương án BVR và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa nắng nóng theo phư­ơng châm “4 tại chỗ”; xây dựng phương án tác chiến chữa cháy rừng, bản đồ tác chiến chữa cháy rừng nhằm chủ động ứng phó với các tình huống cháy rừng. Các tổ, đội BVR tại thôn, xóm đặc biệt chú trọng tuần tra vùng trọng điểm có nguy cơ mất an ninh rừng. Cùng với xã hội hóa công tác BVR, xã Thanh Kỳ chủ động triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng rừng, thu hút và tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân làm nghề rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Nhìn chung, toàn bộ diện tích rừng trồng đã và đang được chăm sóc, bảo vệ, sinh trưởng tốt.

Những tháng vừa qua, xã Thanh Kỳ đã phân công cán bộ phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh về thôn hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức cho các hộ trồng mới rừng sản xuất theo hướng thâm canh như keo nuôi cấy mô, keo hom... nhằm nâng cao hiệu quả rừng trồng. Tuyên truyền để người dân trong vùng hiểu được ưu điểm nổi bật của cây nuôi cấy mô như phát triển nhanh, đều, sinh khối gỗ cao hơn, tỷ lệ nhiễm sâu bệnh thấp... Vận động chủ rừng khắc phục khó khăn đầu tư mở rộng diện tích trồng mới và trồng lại sau khai thác bằng cây nuôi cấy mô; qua đó nâng cao được năng suất, chất lượng rừng trồng.

Từ năm 2025 xã Thanh Kỳ đã hướng dẫn kỹ thuật, cung ứng cây giống, tổ chức cho các hộ nhận khoán đất sản xuất lâm nghiệp trồng mới, trồng lại rừng đã khai thác theo quy định được hơn 101,5ha, trong đó có 70ha keo lai mô. Hiện nay, xã đã và đang tuyên truyền, vận động các chủ rừng chủ động tập trung hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch trồng rừng năm 2026 với diện tích 500ha.

Kết quả nổi bật, toàn bộ diện tích rừng hiện có của xã Thanh Kỳ được bảo vệ an toàn, không xảy ra cháy rừng, phá rừng trái phép. An ninh rừng trên địa bàn đ­ược giữ vững. Diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt đã và đang được phục hồi, phát triển ổn định.

“Xã Thanh Kỳ đang chủ động triển khai một số giải pháp như tăng cường quản lý Nhà nước về BVR gắn phát triển kinh tế lâm nghiệp. Trọng tâm là trồng rừng bằng cây lâm nghiệp chất lượng cao, cây nuôi cấy mô, tăng giá trị thu nhập cho chủ rừng. Đẩy mạnh hoạt động chế biến, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm. Kêu gọi một số doanh nghiệp làm việc với các chủ rừng để liên kết đầu tư từ khâu áp dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng rừng theo hướng thâm canh; chọn cây giống cho năng suất cao, chất lượng gỗ tốt. Xã phấn đấu có 5.843ha rừng được Tổ chức Quản lý rừng bền vững quốc tế cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC), giá trị gỗ được nâng lên, có đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường quốc tế” - đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, chia sẻ.

Chủ động BVR, trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, người dân có thêm việc làm tại chỗ, tạo nguồn sinh kế bền vững, góp phần nâng cao đời sống. Màu xanh của rừng sản xuất trên địa bàn xã Thanh Kỳ ngày càng lan rộng, đất trống, đồi núi trọc được phủ xanh cho thấy chuyển biến trong nhận thức của người dân trong giữ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp, đem lại giá trị kinh tế và môi trường cho cuộc sống gia đình và cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Quân