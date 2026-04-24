Giữ “mạch tham mưu” bằng sự nhiệt huyết và trách nhiệm

Công tác tham mưu trong lực lượng công an Nhân dân tuy không trực tiếp đối mặt với tội phạm, nhưng lại là khâu then chốt bảo đảm cho mọi chủ trương, mệnh lệnh của cấp trên được ban hành đúng, trúng và kịp thời. Ở Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Đại úy Nguyễn Thế Hùng, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp chính là một chỉ huy trẻ, tấm gương tiêu biểu về tinh thần tận tụy, nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc.

Đại úy Nguyễn Thế Hùng (ngoài cùng bên phải) nhận quyết định bổ nhiệm Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Công tác tham mưu tổng hợp vốn không có chỗ cho sự chủ quan, hời hợt. Mỗi báo cáo không chỉ là sự tổng hợp thông tin, mà còn là cơ sở để lãnh đạo đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra đối với người làm tham mưu không chỉ nhanh, nhạy bén, mưu trí, mà còn phải tham mưu “đúng, trúng, kịp thời và hiệu quả”.

Đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng Tham mưu khi mới 33 tuổi, Đại úy Nguyễn Thế Hùng đã sớm khẳng định được vai trò là “cánh tay nối dài” của tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong điều hành và nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Trong công việc, anh không làm để chạy theo tiến độ mà luôn kiên trì nguyên tắc “làm đến đâu chắc đến đó”; tham mưu là phải “đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả”.

Đại úy Nguyễn Thế Hùng định hướng rất rõ: Tham mưu không dừng ở việc tổng hợp, mà phải đi đến phân tích, đánh giá và dự báo. Từ những số liệu thu thập được, phải nhìn ra vấn đề, nhận diện xu hướng, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp. Muốn làm được điều đó, không thể chỉ ngồi tại bàn giấy, mà phải gắn với thực tiễn. Vì vậy, bên cạnh công việc tại cơ quan, anh luôn chú trọng việc trao đổi với các đơn vị, nắm tình hình từ cơ sở, đối chiếu với số liệu báo cáo. Nhờ đó, những nội dung tham mưu không mang tính hình thức, mà phản ánh đúng thực tế, có tính khả thi cao.

Với sự định hướng rõ ràng, từ năm 2022 đến nay, Đại úy Nguyễn Thế Hùng đã cùng với tập thể tham mưu, lãnh đạo phòng đề xuất Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, thời điểm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, để góp phần bảo đảm “mạch nối” công tác an ninh trật tự giữa Công an tỉnh với công an xã, phường trên địa bàn tỉnh, anh và Đội Tham mưu tổng hợp đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo phòng đề xuất Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các phần mềm, sáng kiến, chỉ tiêu công tác trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự như: phần mềm quản lý văn bản và điều hành; phần mềm theo dõi tiến độ công việc; phần mềm bảng tính nội bộ... Qua đó, góp phần cải cách hành chính nội bộ, giảm tải văn bản, báo cáo cho các đơn vị cơ sở.

Những đóng góp thầm lặng của Đại úy Nguyễn Thế Hùng đã và đang góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị. Với những thành tích đạt được, Đại úy Nguyễn Thế Hùng đã vinh dự nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng 2 Bằng khen trong phong trào thi đua kỷ niệm lực lượng tham mưu và đoạt giải A cấp bộ cuộc thi viết 80 năm ngày truyền thống lực lượng tham mưu.

Bài và ảnh: Hoàng Vỹ (CTV)