Giám đốc Sở Tư pháp dự sinh hoạt chi bộ thôn Yên Mỹ

Sáng 3/6, đồng chí Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp dự sinh hoạt thường kỳ cùng chi bộ thôn Yên Mỹ, Đảng bộ xã Tân Thành.

Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chi bộ thôn Yên Mỹ.

Thôn Yên Mỹ có 168 hộ dân với gần 600 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm 92%. Chi bộ thôn hiện có 27 đảng viên.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 và thông tin một số nội dung thời sự, các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Thời gian qua, chi bộ thôn Yên Mỹ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; phát huy tinh thần đoàn kết, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, trồng rừng, thu hoạch lúa chiêm xuân, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đảng viên chi bộ thôn Yên Mỹ phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Các đảng viên đã tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng đồng bộ giống cây trồng trong sản xuất, đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất và triển khai chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản.

Giám đốc Sở Tư pháp Mai Xuân Bình phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Mai Xuân Bình,Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt của chi bộ thôn Yên Mỹ; ghi nhận tinh thần dân chủ, trách nhiệm của các đảng viên trong thảo luận, đóng góp ý kiến.

Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trong lao động sản xuất, chấp hành pháp luật và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tiếp tục xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái và bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Cũng tại buổi sinh hoạt, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp đã trao quà cho chi bộ và đảng viên Vi Thị Ngân - đảng viên cao tuổi nhất của chi bộ.

Phan Nga