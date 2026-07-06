Giữ đà tăng trưởng từ những sản phẩm công nghiệp chủ lực

6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì đà tăng trưởng với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 10,7%. Đáng chú ý, 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh đều ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ cho thấy khu vực sản xuất đang tiếp tục là “bệ đỡ” quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp.

Công nhân Công ty TNHH Giày SunWay Việt Nam (xã Nga An) tập trung sản xuất các đơn hàng đã ký kết.

Theo phân tích của Sở Công Thương, hoạt động sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm của tỉnh chịu nhiều tác động từ biến động kinh tế thế giới, chính sách thuế quan của Mỹ cũng như áp lực gia tăng chi phí đầu vào do biến động nguồn cung năng lượng. Tuy nhiên, nhờ sự điều hành linh hoạt của cấp ủy chính quyền địa phương cùng khả năng thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp, hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ lực đều đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng mạnh như: Sắt thép (tăng 23,2%), phân bón (tăng 18,7%), điện sản xuất (tăng 17,4%), thức ăn cho gia súc (tăng 17%), gạch xây (tăng 14,2%), giày thể thao (tăng 12,2%), xi măng Portland đen (tăng 10,8%)...

Là lĩnh vực đóng góp lớn cho tăng trưởng công nghiệp của tỉnh, 6 tháng đầu năm 2026, ngành dệt may tại Thanh Hóa đã có nhiều khởi sắc khi đơn hàng được ký kết với số lượng lớn. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, sản lượng sản xuất dệt may toàn tỉnh đạt gần 438 triệu sản phẩm, tăng 7,1% so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt hơn 318 triệu sản phẩm, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Tại các nhà máy may trong tỉnh, không khí lao động hết sức khẩn trương, sôi động. Ông Nguyễn Hồng Linh, Trưởng phòng kế hoạch, Công ty TNHH 888 (xã Quảng Ngọc), cho biết: “Hiện nay, công ty đã ký kết các đơn hàng sản xuất cho cả năm với sản lượng đơn hàng tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Năm nay, chúng tôi phấn đấu đạt doanh thu khoảng 250 tỷ đồng. Công ty đang chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, hướng tới sản xuất các mặt hàng chất lượng cao để nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo thu nhập cho người lao động”.

Dù thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, trong 6 tháng đầu năm, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn duy trì vận hành 100% công suất. Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, giám đốc nhà máy cho biết: “Trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông, nhà máy đã chủ động đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, không phụ thuộc vào một nguồn cung cố định. Đồng thời cơ cấu lại danh mục sản phẩm, bố trí nhân lực, đảm bảo vận hành liên tục, thông suốt, cung ứng đầy đủ xăng dầu ra thị trường”.

6 tháng đầu năm nay, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong tỉnh cũng đã cố gắng triển khai sản xuất để đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. Ông Michael W.Savidge, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 kiêm Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 chia sẻ: “Mặc dù thị trường điện và giá nhiên liệu có nhiều biến động, song trong 6 tháng đầu năm nhà máy vẫn sản xuất hơn 4,17 tỷ KWh điện, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu đạt gần 8.750 tỷ đồng, tăng 21%, đồng thời đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 743 tỷ đồng. Trong 6 tháng cuối năm, mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục vận hành nhà máy an toàn, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Nhà máy sẽ tập trung tối ưu chi phí vận hành, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định đồng thời chú trọng sản xuất an toàn, ổn định, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất 7,9 tỷ KWh điện trong năm nay”.

Với đơn hàng sản xuất giày xuất khẩu đã ký kết cho cả năm và khách hàng đang tiếp tục đặt thêm nhiều đơn hàng đi các thị trường Mỹ, châu Âu, ông Lâm Phi, Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Giày SunWay Việt Nam (xã Nga An) cho biết: “Công ty đang tập trung tuyển dụng thêm lao động, tối ưu hóa quy trình sản xuất, tiết giảm tối đa chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và đảm bảo được chuỗi cung ứng. Trong xu thế chuyển đổi xanh, công ty cũng đang từng bước áp dụng mô hình sản xuất tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, sử dụng vật liệu tái chế và triển khai kinh tế tuần hoàn để duy trì đơn hàng và nâng cao vị thế cạnh tranh trong dài hạn”.

Với sự linh hoạt, nhanh nhạy trong ổn định sản xuất, đa dạng mặt hàng, thị trường đã giúp nhiều đơn vị sản xuất công nghiệp chủ lực của tỉnh có được những khách hàng lớn, hợp tác sản xuất, kinh doanh lâu dài. Nhờ đó, hoạt động sản xuất công nghiệp trong năm 2026 được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực. Cùng với những nỗ lực của các doanh nghiệp, hiện nay, ngành công thương Thanh Hóa đang tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng sản xuất của từng nhóm hàng, ngành hàng, nhất là nhóm sản phẩm chủ lực, có lợi thế và đóng góp lớn cho tăng trưởng để kịp thời tham mưu các giải pháp thúc đẩy sản xuất.

Bài và ảnh: Thanh Thảo