Giữ biển xanh, sạch, xây dựng hình ảnh đẹp cho Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến

Mùa du lịch hè đang bước vào giai đoạn cao điểm, lượng du khách đổ về Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến ngày một tăng. Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác vệ sinh môi trường đã, đang được các địa phương ven biển đặc biệt quan tâm, góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến xanh, sạch, đẹp đến du khách.

Bãi biển Hải Tiến được giữ gìn sạch đẹp, tăng sức hấp dẫn điểm đến.

Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến với đường bờ biển dài 13km, nằm trên địa bàn 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, không gian thoáng đãng cùng hệ thống dịch vụ du lịch tại đây ngày càng phát triển. Trong đó, xã Hoằng Tiến có bờ biển dài gần 7km, công tác vệ sinh môi trường được xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm gắn với phát triển du lịch bền vững. Tháng 4/2026, xã đã huy động đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức cùng các lực lượng khác trên địa bàn đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải dọc bãi biển. Từ bãi tắm, khu vực bờ kè đến các tuyến đường chính dẫn ra biển đều được làm sạch, tạo cảnh quan thông thoáng.

Cùng với các đợt ra quân cao điểm, xã Hoằng Tiến đã triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì môi trường du lịch sạch đẹp. Trong đó, địa phương kiên quyết không cho các hộ kinh doanh hoạt động trên khu vực bãi biển phía trước Flamingo Ibiza Hải Tiến. Nhờ đó, không gian bãi biển khu vực này được thông thoáng, bảo đảm mỹ quan và hạn chế tình trạng phát sinh rác thải, tạo điều kiện để du khách tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp tự nhiên của biển Hải Tiến. Đồng thời, xã đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Phát triển đô thị Thanh Sơn thực hiện công tác vệ sinh môi trường thường xuyên tại khu vực bãi biển và các trục đường chính. Các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân tiếp tục duy trì hoạt động vệ sinh môi trường định kỳ vào các ngày cuối tuần, góp phần hình thành nếp sống văn minh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Ông Nguyễn Viết Thiêm, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Hoằng Tiến, cho biết: “UBND xã đã thành lập tổ kiểm tra môi trường, bao gồm các thành viên thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế và Văn phòng. Hàng tuần tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các khu vực trọng điểm. Trong quá trình kiểm tra, nếu công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, đặc biệt là khu vực bãi biển đón khách, xã sẽ đề nghị đơn vị thực hiện vệ sinh khẩn trương xử lý, bảo đảm môi trường sạch đẹp phục vụ du khách”.

Xã Hoằng Thanh có 6,2km bờ biển, kéo dài từ khu vực Khách sạn Ánh Phương 3 đến thôn Tân Xuân, đây là khu vực tập trung nhiều cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch và thường xuyên đón lượng khách lớn trong dịp hè tại Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến. Vì vậy, từ tháng 4 đến nay, xã đã tổ chức 4 đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường trên toàn tuyến biển. Đáng chú ý, chương trình “Ngày chủ nhật xanh” do Đoàn Thanh niên xã triển khai được triển khai, thực hiện hiệu quả. Đều đặn 2 lần/tháng, đoàn viên, thanh niên cùng với các đoàn thể tổ chức thu gom rác thải, làm sạch bãi biển, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân và du khách. Không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, hoạt động này còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm chung trong việc gìn giữ môi trường biển. Theo kế hoạch, vào cuối tháng 6 này, trong khuôn khổ “Tháng tình nguyện”, Đoàn Thanh niên xã sẽ tiếp tục tổ chức một đợt dọn dẹp bãi biển quy mô lớn, với sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn xã hiện đang nghỉ hè tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh, Nguyễn Cao Thiên, cho biết: Năm nay, công tác vệ sinh môi trường là một trong những điểm sáng quan trọng của mùa du lịch. Nhiều chuyển biến tích cực đã được ghi nhận, đặc biệt tại khu vực bờ kè, trả lại không gian thông thoáng, sạch đẹp cho bãi biển. Xã đã thành lập ban quản lý du lịch gồm 4 tổ chuyên trách, trong đó tổ chỉnh trang cảnh quan và vệ sinh môi trường có nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ngoài ra, xã ký hợp đồng với 1 công ty thực hiện vệ sinh thường xuyên nhằm bảo đảm môi trường luôn sạch sẽ, hạn chế tối đa tình trạng rác tồn đọng trong những ngày lượng khách tăng cao.

Thực tế, chất lượng môi trường đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định sức hấp dẫn của các điểm đến du lịch. Vì vậy, việc giữ gìn môi trường biển không đơn thuần là nhiệm vụ của các đơn vị vệ sinh hay chính quyền địa phương mà cần sự chung tay của doanh nghiệp, người dân và chính mỗi du khách. Bởi, giữ cho biển sạch hôm nay cũng chính là xây dựng thương hiệu du lịch Hải Tiến xanh hơn, đẹp hơn cho ngày mai.

Bài và ảnh: Hoài Anh