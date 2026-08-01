Giải thưởng Du lịch Việt Nam và tư duy mới của du lịch Thanh Hóa

Ba hạng mục được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam - VITA Awards 2026 dành cho Làng du lịch Yên Trung, bãi biển Sầm Sơn và Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh không chỉ là sự ghi nhận đối với những điểm đến tiêu biểu của Thanh Hóa. Quan trọng hơn, đó là dấu mốc cho thấy du lịch xứ Thanh đang chuyển mình từ khai thác lợi thế sẵn có sang kiến tạo những sản phẩm giàu trải nghiệm, lấy văn hóa, cộng đồng và di sản làm nền tảng phát triển.

Bến hồ Cựu Mã Giang (Làng du lịch Yên Trung), nơi diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, văn hóa đặc sắc của người dân địa phương.

Làm mới từ những giá trị sẵn có

Với danh hiệu “Làng du lịch được yêu thích nhất” tại VITA Awards 2026, Yên Trung cho thấy những giá trị bình dị của đời sống nông thôn hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm hấp dẫn nếu được tổ chức bài bản.

Sức hút của Yên Trung không đến từ những công trình quy mô lớn mà từ sự nguyên bản của không gian làng quê, cảnh quan tự nhiên, văn hóa bản địa và sự tham gia của người dân. Những món ăn truyền thống, nếp sinh hoạt, phong tục và các hoạt động trải nghiệm đã tạo nên một hành trình khám phá giàu cảm xúc. Ông Lê Minh Hiếu, đại diện Làng du lịch Yên Trung chia sẻ: “Để xây dựng được sản phẩm du lịch cộng đồng như hiện nay, điều quan trọng là phải giữ được bản sắc. Người dân không chỉ tham gia phục vụ du khách mà chính là những người tạo nên giá trị của điểm đến, từ không gian làng quê, ẩm thực đến văn hóa đời sống bản địa. Khi những giá trị ấy được gìn giữ, du lịch đã có hướng phát triển bền vững hơn”.

Cùng với Yên Trung, Sầm Sơn tiếp tục khẳng định vị thế khi được vinh danh là “Bãi biển được yêu thích nhất”. Tuy nhiên, sức hút của đô thị du lịch biển hôm nay không chỉ nằm ở cát trắng, nắng vàng. Từ một điểm đến chủ yếu khai thác du lịch mùa hè, Sầm Sơn đang từng bước làm mới bằng việc phát triển không gian vui chơi, giải trí, phố đi bộ, quảng trường biển, các chương trình văn hóa, nghệ thuật và dịch vụ nghỉ dưỡng. Sau 4 năm trở lại, chị Nguyễn Thị Lâm đến từ Thái Nguyên bất ngờ trước diện mạo mới của Sầm Sơn. Theo chị, Sầm Sơn hiện nay có không gian đẹp hơn, nhiều hoạt động trải nghiệm hơn, dịch vụ vui chơi, giải trí được tổ chức cả ngày lẫn đêm. Sự thay đổi ấy khiến gia đình chị quyết định kéo dài chuyến đi thêm 2 ngày so với dự kiến ban đầu và sẽ tiếp tục giới thiệu Sầm Sơn tới bạn bè, người thân.

Để di sản trở thành sản phẩm du lịch

Danh hiệu “Điểm du lịch đi đầu trong khôi phục và xây dựng hoạt động văn hóa truyền thống phục vụ khách du lịch” dành cho Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh là sự ghi nhận cho nỗ lực đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Trong phát triển du lịch hiện nay, bảo tồn không chỉ là giữ gìn nguyên trạng mà còn là tìm cách để di sản “sống” trong đời sống đương đại. Tại Lam Kinh, việc phục dựng các hoạt động văn hóa truyền thống, tổ chức chương trình trải nghiệm, tái hiện không gian lịch sử đang góp phần làm cho điểm đến trở nên sinh động hơn. Theo ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa: “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản luôn là hai nhiệm vụ song hành trong quá trình phát triển du lịch. Khi được khai thác phù hợp, di sản không chỉ góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa mà còn trở thành nguồn lực quan trọng để xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo dấu ấn riêng cho điểm đến Thanh Hóa”.

Nhiều đoàn du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Ba điểm đến được vinh danh tại VITA Awards 2026 vì thế không chỉ là ba dấu ấn riêng lẻ, mà còn đại diện cho những hướng đi mới của du lịch xứ Thanh. Yên Trung khai thác sức mạnh từ cộng đồng, Sầm Sơn làm giàu trải nghiệm dịch vụ, còn Lam Kinh phát huy giá trị di sản. Ba cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: biến lợi thế sẵn có thành những sản phẩm du lịch có chiều sâu, giàu bản sắc. Khi văn hóa trở thành nguồn lực, cộng đồng trở thành chủ thể và trải nghiệm trở thành giá trị cạnh tranh, Thanh Hóa đang dần khẳng định là điểm đến đa dạng, hấp dẫn và phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Mai Phương