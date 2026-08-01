Tăng sức hút của điểm đến từ những trải nghiệm tiện ích

Khi nhu cầu của du khách ngày càng đa dạng, sức hấp dẫn của điểm đến không chỉ được tạo nên từ cảnh quan hay dịch vụ lưu trú, mà còn đến từ những tiện ích trải nghiệm thiết thực. Tại một số trọng điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, việc đưa các tiện ích thông minh vào phục vụ du khách đang từng bước góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thêm những “điểm cộng” cho hành trình khám phá xứ Thanh.

Kiosk giới thiệu văn hóa, du lịch và sản phẩm OCOP xứ Thanh tại Hải Tiến Resort mang đến trải nghiệm thiết thực cho du khách.

Sau gần nửa ngày dạo biển Sầm Sơn, chụp ảnh, quay video cùng gia đình và sử dụng điện thoại để thanh toán trực tuyến, chiếc điện thoại của chị Mai Thu Hà (TP Hà Nội) chỉ còn vài phần trăm pin. Trong lúc dùng bữa trưa tại một nhà hàng ở phường Sầm Sơn, chị đã nhanh chóng thuê một bộ sạc pin dự phòng tại trạm Youdian Star đặt ngay gần quầy lễ tân. “Giờ đi du lịch gần như việc gì cũng cần đến điện thoại. Nếu hết pin giữa chừng thì rất bất tiện, từ thanh toán, đặt xe đến tìm đường hay liên lạc với người thân. Có thể thuê pin ngay tại điểm dừng chân rồi trả ở điểm khác nên chúng tôi thấy rất thuận tiện”, chị Hà chia sẻ.

Cùng với việc đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và làm mới các sản phẩm du lịch, nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn tỉnh đã chủ động đầu tư các tiện ích thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Trong đó, hệ thống trạm sạc và thuê pin dự phòng cho điện thoại đang trở thành dịch vụ được nhiều người lựa chọn, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch.

Ông Nguyễn Văn Cường, chủ nhà hàng Dũng Quých, cho biết: “Trạm sạc điện thoại, thuê pin Youdian Star cho phép khách hàng quét mã bằng ứng dụng ngân hàng để thuê pin dự phòng. Mức đặt cọc là 300 nghìn đồng, phí thuê 10 nghìn đồng/giờ, miễn phí 5 phút đầu sử dụng. Sau khi hoàn trả pin, tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại và khách có thể trả pin tại bất kỳ điểm nào trong cùng hệ thống mà không cần quay lại nơi đã thuê. Từ khi đưa vào hoạt động, nhiều du khách phản hồi tích cực vì có thể mượn sạc ngay trong thời gian ăn uống nếu quên mang theo sạc cá nhân, tiếp tục sử dụng khi di chuyển và trả pin ở điểm khác rất thuận tiện”.

Nếu các trạm sạc điện thoại giúp giải quyết nhu cầu phát sinh trong quá trình trải nghiệm thì những chiếc kiosk điện tử lại mở ra thêm cơ hội để du khách khám phá điểm đến. Tại Hải Tiến Resort (Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến), kiosk giới thiệu văn hóa, du lịch và sản phẩm OCOP xứ Thanh thường xuyên thu hút du khách sử dụng, nhất là vào những ngày cao điểm. Sau khi nhận phòng, nhiều gia đình chủ động tìm hiểu thông tin về các điểm tham quan phụ cận, đặc sản địa phương hay những địa điểm check-in phù hợp trước khi lên lịch trình cho chuyến đi.

Bà Cao Thị Hương, Quản lý Hải Tiến Resort, cho biết: “Kiosk thực sự mang đến nhiều tiện ích cho cả khách sạn và du khách. Đặc biệt trong thời gian cao điểm, có thời điểm chúng tôi đón gần 700 khách lưu trú. Nếu tất cả các đoàn đều hỏi thông tin tại quầy lễ tân thì khối lượng công việc của nhân viên sẽ rất lớn. Với kiosk, du khách có thể chủ động tìm hiểu các danh lam thắng cảnh tại Hải Tiến cũng như nhiều điểm đến khác của tỉnh, qua đó vừa góp phần giảm tải đáng kể cho bộ phận lễ tân, vừa góp phần nâng cao chất lượng phục vụ. Tuy nhiên, chúng tôi rất mong muốn thời gian tới hệ thống kiosk sẽ tích hợp nhiều hơn các thông tin về khách sạn, dịch vụ ăn uống và danh lam, thắng cảnh tại Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến để du khách nắm bắt”.

Không chỉ hỗ trợ hoạt động của các cơ sở lưu trú, những chiếc kiosk còn trở thành một “điểm chạm” góp phần lan tỏa hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”. Đến nay, 15 kiosk giới thiệu văn hóa, du lịch và sản phẩm OCOP xứ Thanh đã được lắp đặt tại các khu du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến và một số khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 4 - 5 sao trên địa bàn tỉnh. Từ một kỳ nghỉ dưỡng biển, du khách có thể tiếp cận thêm thông tin về Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Pù Luông, suối cá Cẩm Lương hay các làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP đặc trưng của từng địa phương. Cách giới thiệu trực quan, dễ tiếp cận này không chỉ giúp quảng bá hình ảnh địa phương mà còn khuyến khích nhu cầu khám phá, kéo dài hành trình của du khách.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, những tiện ích thông minh ngày càng trở thành một phần của chất lượng dịch vụ du lịch hiện đại. Đó không hẳn là những công trình quy mô lớn song thể hiện sự quan tâm đến nhu cầu thiết thực của du khách, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch của tỉnh theo hướng hiện đại, thân thiện.

Bài và ảnh: Hoài Anh