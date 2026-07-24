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“Giọt hồng xứ Thanh” - Lan tỏa nghĩa cử “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

Lê Hợi
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(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng “Hành trình Đỏ” toàn quốc, chương trình “Giọt hồng xứ Thanh” năm 2026, ngay trong ngày khai mạc (24/7), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tiếp nhận 1.258 đơn vị máu.

“Giọt hồng xứ Thanh” - Lan tỏa nghĩa cử “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

Hưởng ứng “Hành trình Đỏ” toàn quốc, chương trình “Giọt hồng xứ Thanh” năm 2026, ngay trong ngày khai mạc (24/7), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tiếp nhận 1.258 đơn vị máu.

“Giọt hồng xứ Thanh” - Lan tỏa nghĩa cử “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

Từ sáng sớm, khu vực tiếp nhận hiến máu đã nhộn nhịp người chờ đăng ký.

“Giọt hồng xứ Thanh” - Lan tỏa nghĩa cử “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người lao động có mặt thực hiện các bước khai báo y tế, khám sàng lọc trước khi hiến máu.

“Giọt hồng xứ Thanh” - Lan tỏa nghĩa cử “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

Tình nguyện viên và điều dưỡng thực hiện quy trình tiếp nhận máu.

“Giọt hồng xứ Thanh” - Lan tỏa nghĩa cử “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

“Giọt hồng xứ Thanh” - Lan tỏa nghĩa cử “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

Nhiều người vui vẻ, tự hào khi được tham gia hiến máu cứu người.

“Giọt hồng xứ Thanh” - Lan tỏa nghĩa cử “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

Chị Macklean Katabazi, công dân nước ngoài đang làm việc tại phường Hạc Thành cũng tham gia hiến máu tình nguyện.

“Giọt hồng xứ Thanh” - Lan tỏa nghĩa cử “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

Thành viên Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương thăm hỏi các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Lê Hợi

Từ khóa:

#Hiến máu tình nguyện #Xứ Thanh #Đoàn viên thanh niên #Lực lượng vũ trang #Người lao động #lan tỏa #Chương trình #Đơn vị máu #công chức viên chức #Toàn quốc

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