“Giọt hồng xứ Thanh” - Lan tỏa nghĩa cử “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

Hưởng ứng “Hành trình Đỏ” toàn quốc, chương trình “Giọt hồng xứ Thanh” năm 2026, ngay trong ngày khai mạc (24/7), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tiếp nhận 1.258 đơn vị máu.

Từ sáng sớm, khu vực tiếp nhận hiến máu đã nhộn nhịp người chờ đăng ký.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người lao động có mặt thực hiện các bước khai báo y tế, khám sàng lọc trước khi hiến máu.

Tình nguyện viên và điều dưỡng thực hiện quy trình tiếp nhận máu.

Nhiều người vui vẻ, tự hào khi được tham gia hiến máu cứu người.

Chị Macklean Katabazi, công dân nước ngoài đang làm việc tại phường Hạc Thành cũng tham gia hiến máu tình nguyện.

Thành viên Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương thăm hỏi các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Lê Hợi