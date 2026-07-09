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Giọng ca 17 tuổi của Việt Nam giành giải Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2026

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Ca sỹ trẻ Anh Thư, hiện đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã xuất sắc giành giải Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á (Asia Arts Festival - AAF) lần thứ 13, diễn ra từ ngày 6-12/7 tại Singapore.

Giọng ca 17 tuổi của Việt Nam giành giải Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2026

Ca sỹ trẻ Anh Thư, hiện đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã xuất sắc giành giải Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á (Asia Arts Festival - AAF) lần thứ 13, diễn ra từ ngày 6-12/7 tại Singapore.

Giọng ca 17 tuổi của Việt Nam giành giải Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2026

Lựa chọn tác phẩm “Solovey” (Chim họa mi) để dự thi, Anh Thư đã chinh phục khán giả bằng giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc đúng như hình tượng của loài chim họa mi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Sau khi nhận giải, Anh Thư bày tỏ sự xúc động: “Giải thưởng đã đền đáp cho mọi nỗ lực miệt mài của em và cô giáo Bích Hồng trong suốt nhiều ngày tập luyện. Giải thưởng là động lực lớn để em tự tin hơn trên hành trình theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.”

Là người từng dẫn dắt nhiều học trò đạt thành tích cao tại các cuộc thi và festival quốc tế, ca sỹ-giảng viên Bích Hồng vẫn không giấu được sự tự hào khi học trò của mình giành giải Vàng trong cuộc tranh tài với nhiều tài năng trên thế giới.

“Anh Thư đam mê dòng nhạc thính phòng, sở hữu một giọng hát đẹp, sáng, trong trẻo, có âm vực rộng và nội lực tốt. Dù mới 17 tuổi nhưng em rất bản lĩnh trên sân khấu, biết cách xử lý kỹ thuật tinh tế trong từng tác phẩm,” nữ ca sỹ dành lời khen cho học trò.

Anh Thư sinh năm 2009, quê ở Quảng Trị. Cô từng giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi trong nước. Giải Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á là danh hiệu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của Anh Thư, khẳng định ý chí phấn đấu không ngừng của cô gái trẻ trên con đường theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp.

Theo Anh Thư, việc tham gia Liên hoan là một dấu mốc vô cùng ý nghĩa, đánh dấu bước trưởng thành lớn trong tư duy âm nhạc, đồng thời là cơ hội để cô cọ xát, học hỏi và khẳng định bản lĩnh trên đấu trường quốc tế./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Liên hoan nghệ thuật #Châu Á #Vàng #Việt nam #Ca sỹ #Festival #Âm nhạc #Giải thưởng #nghệ thuật chuyên nghiệp #Singapore

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