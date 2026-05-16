Giới trẻ với xu hướng săn đồ second hand

Từng bị xem là lựa chọn dành cho những người muốn tiết kiệm chi phí, đồ second hand nay đã trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Từ những khu chợ nhỏ, cửa hàng vintage cho đến các phiên livestream trên mạng xã hội, việc “săn” quần áo second hand đang dần trở thành một thói quen tiêu dùng mới của giới trẻ. Không chỉ bởi giá thành rẻ, nhiều người còn tìm đến đồ second hand vì sự độc lạ, cá tính và niềm đam mê thời trang.

Các sản phẩm second hand và đồ tái chế đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ.

Đồ second hand là những sản phẩm đã qua sử dụng như quần áo, giày dép, túi xách hay phụ kiện thời trang được bán lại để tiếp tục sử dụng. Trước đây, nhiều người thường gắn đồ second hand với quan niệm tiết kiệm hoặc dành cho người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, xu hướng này ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Tại nhiều cửa hàng bán đồ second hand, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ chăm chú lựa chọn từng chiếc áo, chiếc quần hay phụ kiện cũ. Có người dành hàng giờ để tìm kiếm một món đồ độc bản, có người lại thích cảm giác hồi hộp khi săn được món hàng đẹp với giá chỉ vài chục nghìn đồng.

Nguyễn Khánh Linh, sinh năm 2002, phường Quảng Phú cho biết, bản thân bắt đầu mua đồ second hand từ hơn một năm trước sau khi xem các video phối đồ trên mạng xã hội. “Ban đầu mình chỉ nghĩ mua vì rẻ, nhưng sau đó lại thấy rất thú vị. Có nhiều món đồ kiểu dáng đẹp, chất liệu tốt mà giá chỉ bằng một phần nhỏ so với đồ mới. Quan trọng nhất là mình có thể tìm được những món khá lạ, ít bị đụng hàng”, Linh chia sẻ. Theo Linh, với khoảng 200.000 đồng, cô có thể mua được nhiều món đồ để phối thành nhiều phong cách khác nhau. Trong khi đó, nếu mua tại các cửa hàng thời trang thông thường, số tiền này chỉ đủ để mua một chiếc áo mới. Cùng chung sở thích, Nguyễn Phương Anh, sinh sống tại phường Nguyệt Viên cho biết, điều khiến cô yêu thích đồ second hand chính là tính độc bản. “Có những chiếc áo mình mua chỉ vài chục nghìn nhưng kiểu dáng rất lạ. Mặc đi chơi hay chụp ảnh đều tạo cảm giác khác biệt. Hơn nữa, mình cũng thấy việc tái sử dụng quần áo là cách nhỏ để hạn chế lãng phí”, Phương Anh chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở nhu cầu mặc đẹp, nhiều bạn trẻ hiện nay còn xem việc mua đồ second hand như một cách thể hiện lối sống xanh. Theo các chủ cửa hàng, ngày càng nhiều khách hàng quan tâm đến chất liệu, nguồn gốc sản phẩm hoặc ưu tiên lựa chọn những món đồ tái chế thủ công. Tại phường Sầm Sơn, tiệm quần áo của chị Đinh Thị Tuyết là một trong những địa chỉ được nhiều bạn trẻ tìm đến khi muốn “săn” những món đồ độc lạ. Chị Tuyết cho biết xu hướng mua đồ second hand của giới trẻ ngày càng rõ nét, đặc biệt trong khoảng hai năm trở lại đây. “Có những bạn đến đây không phải vì tiết kiệm mà vì muốn mặc khác biệt. Đồ second hand thường có mẫu độc, khó đụng hàng. Ngoài ra, nhiều bạn trẻ cũng quan tâm đến việc tái sử dụng quần áo để hạn chế rác thải thời trang”, chị Tuyết chia sẻ. Không chỉ bán quần áo second hand, chị Tuyết còn tự tay cải tạo nhiều sản phẩm đã qua sử dụng thành những món đồ mới như túi vải, áo thêu tay hoặc phối lại theo phong cách hiện đại. Điều này khiến cửa hàng trở thành điểm đến của những bạn trẻ yêu thích sự sáng tạo và thích những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Sự phát triển của mạng xã hội cũng góp phần đưa xu hướng second hand đến gần hơn với giới trẻ. Trên các nền tảng như tiktok hay facebook, những video trào lưu review đồ second hand, chia sẻ bí quyết săn đồ đẹp giá rẻ hay hướng dẫn phối đồ vintage thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Nhiều bạn trẻ cho biết họ biết đến các cửa hàng second hand thông qua livestream bán hàng hoặc các clip giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội. Không ít người thậm chí xem việc săn đồ second hand như một thú vui sau giờ học, giờ làm. Bên cạnh yếu tố giá rẻ, sự độc đáo cũng là điều khiến đồ second hand ngày càng được ưa chuộng. Không giống những sản phẩm sản xuất hàng loạt trên thị trường, nhiều món đồ second hand chỉ có một mẫu duy nhất. Điều này đáp ứng tâm lý thích khác biệt và muốn thể hiện cá tính của giới trẻ hiện nay.

Dù vậy, thị trường đồ second hand cũng đặt ra không ít yêu cầu về chất lượng và vệ sinh sản phẩm. Theo các chủ tiệm, để giữ chân khách hàng, quần áo phải được tuyển chọn kỹ, giặt sạch và xử lý cẩn thận trước khi bày bán. Các sản phẩm tái chế cũng cần bảo đảm tính thẩm mỹ để phù hợp với thị hiếu của người trẻ. Bên cạnh yếu tố giá thành, sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng được xem là nguyên nhân khiến xu hướng second hand phát triển mạnh. Thay vì chạy theo những món đồ mới liên tục, nhiều bạn trẻ lựa chọn mua ít hơn nhưng ưu tiên sự độc đáo và giá trị sử dụng lâu dài.

Trong bối cảnh thời trang nhanh ngày càng tạo ra nhiều áp lực cho môi trường, việc giới trẻ quan tâm đến đồ second hand hay các sản phẩm tái chế được xem là tín hiệu tích cực. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, xu hướng này còn góp phần lan tỏa lối sống tiêu dùng có trách nhiệm hơn trong cộng đồng. Dù vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về việc sử dụng quần áo cũ, nhưng không thể phủ nhận rằng xu hướng second hand đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người trẻ hiện nay.

Bài và ảnh: Phương Đỗ