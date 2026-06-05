Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động hội khuyến học

Bám sát mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song hội khuyến học (HKH) các cấp vẫn kiên định mục tiêu, duy trì hiệu quả các hoạt động, tạo sức lan tỏa, đưa phong trào khuyến học khuyến tài (KH, KT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển.

Đại diện Hội Khuyến học xã Lưu Vệ trao thưởng cho học sinh đạt thành tích trong học tập và rèn luyện.

Cuối tháng 3/2026, HKH phường Hàm Rồng tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại đại hội này bộ máy tổ chức hội được kiện toàn với nhiều cá nhân đang công tác trên nhiều lĩnh vực được bầu vào ban chấp hành. Ông Trịnh Xuân Tính, Chủ tịch HKH phường Hàm Rồng chia sẻ: “Tiếp nối truyền thống, kết quả đạt được trong những năm qua, cùng với đội ngũ những người làm khuyến học năng động, trách nhiệm chúng tôi đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ 2026-2031 là tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động; nâng cao chất lượng công tác KH, KT, xây dựng XHHT; phấn đấu đến hết năm 2031 có 75% công dân trong toàn phường đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 95% số gia đình được công nhận “Gia đình học tập”; 95% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; 95% cộng đồng dân cư, tổ dân phố được công nhận “Cộng đồng học tập...”.

Để hiện thực hóa mục tiêu này trước những yêu cầu đặt ra của mô hình chính quyền mới, HKH phường đã đề ra không ít nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Cùng với đó là tiếp tục kiên trì, sáng tạo nâng cao hiệu quả toàn diện các hoạt động hỗ trợ các trường học về duy trì và ổn định sĩ số; giữ vững kết quả phổ cập; quản lý tự học và giáo dục học sinh ở khu dân cư, tạo môi trường giáo dục lành mạnh; xây dựng và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ khuyến học để khen thưởng cán bộ, giáo viên, học sinh đạt thành tích trong giảng dạy, học tập, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Cũng theo ông Trịnh Xuân Tính, những nhiệm vụ, giải pháp được hội đề ra không chỉ hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội mà còn góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền xây dựng phường Hàm Rồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chỉ sau một thời gian ngắn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, HKH xã Lưu Vệ đã được kiện toàn, thành lập theo yêu cầu mới. Ông Nguyễn Quang Trưng, Chủ tịch HKH xã Lưu Vệ cho biết: “Cùng với sự nỗ lực của các chi hội, ngay khi được thành lập theo mô hình chính quyền mới, HKH xã đã tổ chức tốt các hoạt động theo yêu cầu. Theo đó, việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về KH, KT, xây dựng XHHT được tăng cường; công tác tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về KH, KT, học thường xuyên, học suốt đời được đẩy mạnh. Đặc biệt, hoạt động xây dựng quỹ khuyến học tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả trong nhiều gia đình, dòng họ, các thôn, trường học, cơ quan, đơn vị, khu dân cư...”.

Tại các địa phương khác trong tỉnh, với sự vào cuộc trực tiếp của các chi HKH ở các khu dân cư, sự quan tâm chỉ đạo của HKH tỉnh, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, hoạt động KH, KT, xây dựng XHHT luôn được duy trì hiệu quả từ nơi thuận lợi đến vùng khó khăn. Theo đại diện HKH tỉnh, hiện HKH cấp xã, phường trong tỉnh đã, đang tiến hành đại hội lần thứ nhất với mục tiêu kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức hội và đẩy mạnh hoạt động khuyến học trước yêu cầu đặt ra của mô hình chính quyền địa phương mới.

Qua thống kê, toàn tỉnh hiện có 134 HKH trực thuộc Tỉnh hội (132/166 hội cấp xã, 2 đơn vị trực thuộc Tỉnh hội) với tổng số hơn 1,15 triệu hội viên, đạt 30,4% dân số toàn tỉnh. Sau khi được kiện toàn theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, HKH cấp xã, phường tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng XHHT tại cơ sở. Thực tế, việc tinh gọn bộ máy không làm giảm đi chức năng của công tác khuyến học, ngược lại, HKH cơ sở đã chủ động thích ứng, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, hiệu quả và gắn chặt với nhu cầu học tập của người dân. Các cấp HKH đã tăng cường phối hợp, gắn kết chặt chẽ với chính quyền, nhà trường, các tổ chức đoàn thể để phát triển mạnh mẽ các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong mọi tầng lớp Nhân dân. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để huy động sức dân hiện thực hóa mục tiêu xây dựng XHHT trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Lê Phong