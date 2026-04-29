Giao tranh tại Sudan tiếp diễn gây thương vong, LHQ tăng cường trừng phạt

Theo hãng tin Arabnews, ngày 28/4, một nguồn tin y tế địa phương cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào thành phố Rabak, miền Nam Sudan.

Không kích bằng UAV gây nhiều thương vong ở Sudan. Ảnh: SBS.

Nguồn tin an ninh cho hay mục tiêu của vụ tấn công là Lực lượng Liên hợp, liên minh các nhóm vũ trang đang phối hợp với quân đội Sudan trong cuộc xung đột với Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF). Các nhân chứng cho biết, một số phương tiện của Lực lượng Liên hợp đã bị trúng đạn, trong đó có các xe chở vũ khí và đạn dược, dẫn đến cháy nổ tại hiện trường. Thời gian gần đây, các bên tham chiến được cho là gia tăng sử dụng thiết bị bay không người lái trong các hoạt động quân sự.

Xung đột tại Sudan, bùng phát từ tháng 4/2023, đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đồng thời làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo. Nhiều nguồn ước tính số người thiệt mạng lên tới hàng chục nghìn, trong khi hàng triệu người phải di dời.

Trong bối cảnh đó, ngày 29/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã áp đặt trừng phạt đối với 4 cá nhân bị cho là có liên quan đến việc làm gia tăng xung đột. Các biện pháp được triển khai theo cơ chế của Nghị quyết 1591, bao gồm hạn chế đi lại và phong tỏa tài sản.

Trong số các cá nhân bị trừng phạt có ông Algoney Hamdan Dagalo, được xác định có vai trò trong hoạt động thu mua vũ khí và trang thiết bị quân sự. Ngoài ra, ba công dân Colombia cũng bị đưa vào danh sách do bị cho là liên quan đến việc tuyển mộ những người có kinh nghiệm quân sự tham gia các hoạt động tại Sudan.

Các biện pháp trên do Anh, Mỹ và Pháp đề xuất và đã được thông qua với sự đồng thuận. Theo các nguồn tin, động thái này nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình và hỗ trợ các nỗ lực quốc tế hướng tới giảm căng thẳng.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt trừng phạt mới liên quan xung đột tại Sudan. Ảnh: UN News - the United Nations.

Cơ chế trừng phạt theo Nghị quyết 1591 được thiết lập từ năm 2005, tập trung vào các cá nhân và tổ chức bị cho là cản trở tiến trình hòa bình tại khu vực Darfur.

Giới quan sát nhận định, việc gia tăng các biện pháp trừng phạt trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn cho thấy những thách thức lớn trong nỗ lực ổn định tình hình tại Sudan, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu thúc đẩy đối thoại và bảo đảm tiếp cận viện trợ nhân đạo trong thời gian tới.

Thanh Giang

Nguồn: Arabnews.