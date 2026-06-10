Đức xây dựng chiến lược 15 năm nhằm nâng cao sức cạnh tranh của ngành hàng không

Chính phủ Đức đang chuẩn bị thông qua một chiến lược phát triển ngành hàng không kéo dài 15 năm với mục tiêu đưa nước này trở thành một trong những trung tâm hàng không hàng đầu thế giới về tính bền vững, an toàn và năng lực cạnh tranh.

Đức xây dựng chiến lược 15 năm nhằm nâng cao sức cạnh tranh của ngành hàng không. Ảnh: Reuters

Nội các Đức dự kiến phê duyệt chiến lược vào ngày 10/6. Kế hoạch mới đề ra các biện pháp ngắn hạn và trung hạn đối với cả lĩnh vực hàng không dân dụng và quân sự, đồng thời tạo khuôn khổ định hướng dài hạn cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, quân đội và các bên liên quan.

Chiến lược được xây dựng dựa trên bốn trụ cột chính gồm: nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh công nghệ, phát triển hàng không như một công nghệ phục vụ quốc phòng và củng cố vai trò của hàng không trong lĩnh vực an ninh dân sự.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, Berlin cũng đặt trọng tâm vào việc nâng cao khả năng chống chịu của ngành trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Một trong những nội dung then chốt của chiến lược là đẩy nhanh việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) – giải pháp được xem là yếu tố quyết định để ngành hàng không đạt được các mục tiêu khí hậu trong những thập kỷ tới.

Chính phủ Đức sẽ hỗ trợ phát triển năng lực sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững ở cả cấp độ quốc gia và châu Âu. Ảnh: Reuters

Theo dự thảo, chính phủ Đức sẽ hỗ trợ phát triển năng lực sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững ở cả cấp độ quốc gia và châu Âu, đồng thời đầu tư vào cơ sở hạ tầng cần thiết để phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng của ngành.

Tài liệu cũng chỉ ra nhiều thách thức mà ngành hàng không Đức đang phải đối mặt, trong đó có tốc độ phục hồi và tăng trưởng hành khách thấp hơn so với mặt bằng chung của châu Âu, chi phí vận hành ngày càng gia tăng, sức ép cạnh tranh quốc tế cùng những bất ổn địa chính trị đang tác động đến hoạt động vận tải hàng không toàn cầu.

Vân Bình