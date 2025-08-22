Giao lưu Lực lượng vũ trang Thanh Hóa “Tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công”

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa (24/8/1945 - 24/8/2025) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, tối 22/8, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Báo và Đài Phát thanh - Truyền Thanh Hóa tổ chức chương trình giao lưu “Tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Mai Quang Phấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Ngày 24/8/1945, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Cách mạng lâm thời tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập Chi đội Đinh Công Tráng - tiền thân của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh hiện nay. Ngày 24/8 hằng năm trở thành ngày truyền thống của LLVT tỉnh Thanh Hóa.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Trải qua 80 năm xây dựng, trưởng thành, LLVT Thanh Hóa đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích vẻ vang, tạo nên bề dày truyền thống rạng rỡ, tự hào. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, luôn xuất hiện những tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong LLVT tỉnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại chương trình giao lưu, các đại biểu và khán giả đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, cùng xem các thước phim, video clip phản ánh những trang sử hào hùng, những chiến công to lớn của LLVT Thanh Hóa trong hành trình 80 năm qua; điểm nhấn là những đóng góp của LLVT tỉnh trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc chống Pháp, chống Mỹ của dân tộc và trong giai đoạn hiện nay.

Đặc biệt, trong phần giao lưu trực tiếp, các thế hệ LLVT Thanh Hóa đã chia sẻ, làm rõ thêm ý nghĩa lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của LLVT Thanh Hóa trong cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu đã chia sẻ những cảm nhận về sự phát triển của LLVT Thanh Hóa cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, của tỉnh; trách nhiệm và sự noi gương của thế hệ trẻ hôm nay đối với truyền thống của cha ông...

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân.

Các tập thể và tác giả đoạt giải Cuộc thi tìm hiểu “80 năm truyền thống LLVT tỉnh Thanh Hóa nhận Giấy khen của Bộ CHQS tỉnh.

Nhân dịp này, có 80 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có đóng góp quan trọng, góp phần xây dựng LLVT tỉnh Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh.

Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “80 năm truyền thống LLVT tỉnh Thanh Hóa (24/8/1945 - 24/8/2025)” trao tặng Giấy khen của Bộ CHQS tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi và các tác giả đoạt giải.

