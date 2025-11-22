Giáo dục giới tính cho học sinh: Việc làm thiết thực

Giáo dục giới tính toàn diện không chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng sống lành mạnh cho trẻ em và thanh, thiếu niên mà còn góp phần xây dựng thái độ tích cực, tôn trọng lẫn nhau và biết cách bảo vệ chính mình trước các nguy cơ như quấy rối, xâm hại hay mang thai ngoài ý muốn.

Học sinh Trường THCS Tây Đô đặt câu hỏi trong chương trình tư vấn, trang bị kỹ năng sống, phòng tránh xâm hại tình dục, bạo lực học đường.

Tại Trường THCS Tây Đô, xã Vĩnh Lộc, hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh được đặc biệt quan tâm và đổi mới phương pháp tuyên truyền để phù hợp với từng lứa tuổi và từng giai đoạn phát triển của học sinh. Trường xây dựng video tuyên truyền về giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại tình dục và phát trong các buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ, tuyên truyền lồng ghép trong các môn học Ngữ văn, Giáo dục công dân... Đồng thời phối hợp với Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa tổ chức các chương trình tư vấn, trang bị kỹ năng sống, phòng tránh xâm hại tình dục, bạo lực học đường cho học sinh.

Em Vũ Hạnh Trang, học sinh lớp 9A, chia sẻ: “Trước đây, chúng em khá ngại ngùng khi nhắc đến những vấn đề về giới tính, xâm hại tình dục... Nhưng sau các tiết học về giới tính, sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, các bạn học sinh đã thoải mái hơn khi chia sẻ về những băn khoăn, thắc mắc của mình cũng như biết cách bảo vệ bản thân, không còn lo lắng về những thay đổi của cơ thể, biết tôn trọng bản thân và tôn trọng những người xung quanh”.

Các tiết học, chương trình ngoại khóa về chủ đề giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho học sinh được thiết kế sinh động, vui vẻ, giàu tính tương tác, có trò chơi, kết hợp giữa giảng dạy kiến thức, thảo luận nhóm, xử lý tình huống... để học sinh hứng thú, dễ tiếp thu hơn.

Thầy giáo Trịnh Trung Châu, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Đô cho biết: “Nội dung tuyên truyền, giảng dạy tập trung vào các chủ đề thiết thực như: Giới và giới tính; tuổi dậy thì; sức khỏe sinh sản; tình dục lành mạnh... Học sinh không chỉ nghe giảng mà còn được tham gia thảo luận, xử lý tình huống, thậm chí đặt ra những câu hỏi “tưởng chừng khó nói” với thầy cô, giúp nâng cao hiệu quả giáo dục”.

Đối với học sinh lứa tuổi vị thành niên, việc giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên sớm không chỉ giúp các em hiểu đúng, biết cách bảo vệ bản thân, từ đó phòng tránh được nhiều hệ lụy đáng tiếc như mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai ở tuổi vị thành niên hay xâm hại tình dục. Để nâng cao hiệu quả truyền thông, nhiều trường học đã mời các chuyên gia tâm lý, cán bộ y tế tham gia giảng dạy, tạo môi trường cởi mở, giúp học sinh tự tin, mạnh dạn đặt câu hỏi.

Tại Trường THPT Tô Hiến Thành, phường Hạc Thành, nhà trường đã phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tổ chức các buổi ngoại khóa tập huấn về giáo dục sức khỏe giới tính và sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh.

Không chỉ giúp trang bị cho các em học sinh những kiến thức quan trọng về sức khỏe sinh sản, giới tính, nâng cao nhận thức về các tình huống cần sơ cấp cứu trong cuộc sống mà để đánh giá hiệu quả chương trình, ban tổ chức đã tiến hành phỏng vấn trực tiếp học sinh cả ba khối 10, 11 và 12 về những nội dung được tiếp thu. Nhiều học sinh bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên, giới tính và cho rằng những kiến thức này rất hữu ích cho các em trong việc bảo vệ bản thân, xây dựng lối sống lành mạnh và chuẩn bị hành trang vững chắc cho tương lai.

Trong bối cảnh thời đại công nghệ số, các em học sinh có thể dễ dàng tiếp cận thông tin về giới tính, sức khỏe sinh sản trên Internet. Tuy nhiên, không phải thông tin nào cũng được kiểm chứng và đúng đắn. Bởi vậy, việc giáo dục giới tính trong nhà trường càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Theo thống kê, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã tổ chức 1.054 buổi truyền thông, sinh hoạt ngoại khóa về giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho khoảng 70.000 học sinh. Cùng với đó, 10.257 cuốn cẩm nang và 187.800 tờ rơi đã được cấp phát đến trường học, góp phần cung cấp nguồn thông tin chính thống, hạn chế tiếp nhận nội dung sai lệch, chưa được kiểm chứng từ mạng xã hội.

Thông qua các hoạt động truyền thông, sự nỗ lực của các nhà trường, cơ quan chức năng, học sinh không chỉ được tiếp cận với kiến thức đúng, khoa học, mà còn nâng cao khả năng nhận diện rủi ro, tự tin chia sẻ và biết cách bảo vệ bản thân. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng và phát triển toàn diện cho trẻ em, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số trong tương lai.

