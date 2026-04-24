Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý I/2026

Sáng 24/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng quý I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu UBKT Tỉnh ủy đến 166 xã, phường trong tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị giao bao công tác KTGS quý I/2026 tại điểm cầu UBKT Tỉnh ủy.

Những tháng đầu năm, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp trong tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, UBKT Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác KTGS, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy; định hướng kiểm soát tài sản, thu nhập; hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và nhiều văn bản khác để chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Trong quý I/2026, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 138 tổ chức Đảng, 247 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 9 tổ chức đảng, 55 đảng viên.

Cấp ủy các cấp và chi bộ giám sát chuyên đề 609 tổ chức Đảng, 350 đảng viên. UBKT các cấp giám sát chuyên đề 124 tổ chức Đảng, 67 đảng viên.

Cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức Đảng, 85 đảng viên vi phạm.

Qua công tác KTGS đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng thời giúp ngăn ngừa vi phạm, góp phần ổn định tình hình chính trị các địa phương, đơn vị.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và hạn chế trong công tác KTGS tại các địa phương, đơn vị. Đồng thời, kiến nghị UBKT Tỉnh ủy quan tâm công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; bộ máy cán bộ; cơ chế, chính sách cho cán bộ, kiểm tra viên; công tác chuyển đổi số; công tác phối hợp và một số nội dung quan trọng khác.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận sự tích cực của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ KTGS, góp phần cùng các địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy yêu cầu UBKT các cấp tập trung lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương, kết luận, quy định của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác KTGS và kỷ luật Đảng. Tổ chức quán triệt, triển khai xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình, trong đó xác định công tác KTGS là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp, trước hết là người đứng đầu.

Đề nghị cấp ủy quan tâm lãnh đạo, kịp thời bổ sung chương trình KTGS toàn khóa, năm 2026 của cấp ủy mình gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương và bám sát chương trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa điều chỉnh; trọng tâm là việc kiểm tra toàn diện 4 nội dung: vận hành chính quyền 2 cấp, tăng trưởng của địa phương, thực hiện chuyển đổi số và công tác nhận xét, đánh giá cán bộ.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm giám sát các vấn đề liên quan đến dự án tồn đọng, kéo dài; những vấn đề còn vướng mắc; tinh thần, trách nhiệm của đảng viên, công chức ở địa phương... với tinh thần giám sát để chỉ rõ, đồng hành và phòng ngừa là chính.

Quan tâm chỉ đạo để UBKT các cấp giám sát thường xuyên việc thực hiện 9 nghị quyết trụ cột, từ công tác quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình hành động và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ở tất cả các tổ chức Đảng, đảng viên.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cũng đề nghị UBKT các cấp chủ động, tích cực nghiên cứu, nắm bắt các quy định, quy trình KTGS để áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và phương pháp công tác.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, trước hết trong công tác quản lý, điều hành, ứng dụng văn bản điện tử, chữ ký số và sử dụng phần mềm tác nghiệp trên môi trường điện tử nhưng phải đảm bảo an ninh, an toàn theo đúng quy định. Chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai, xây dựng các chương trình KTGS theo chuyên đề.

Đồng thời, đề nghị mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, tác phong làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phan Nga