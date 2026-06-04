Gần dân để phục vụ dân tốt hơn

Để chính quyền gần dân, phục vụ dân tốt hơn, xã Hoằng Lộc thực hiện nhiều giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), dân chủ ở cơ sở, các quy định về văn hóa công sở... Từ đó làm thay đổi căn bản lề lối, tác phong, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng chính quyền vì Nhân dân phục vụ.

Lãnh đạo UBND xã Hoằng Lộc trao giấy đăng ký kết hôn và chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi chuẩn bị tổ chức lễ kết hôn.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Hoằng Lộc xin lại bản sao giấy khai sinh cho con, bà Lê Thị Hương ở thôn Cẩm Vinh được cán bộ, công chức hướng dẫn, hỗ trợ kê khai các loại giấy tờ theo quy định. Bà Hương cho biết: “Tôi đến liên hệ làm hồ sơ, thủ tục cho con gái đi làm, tại đây các cán bộ rất thân thiện, nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn tôi kê khai, điền những thông tin còn thiếu trong hồ sơ ngay trên điện thoại. Tôi thấy rất hài lòng”.

Để gần dân, phục vụ dân tốt hơn, Trung tâm PVHCC xã Hoằng Lộc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện từng lĩnh vực cụ thể, với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của người dân. Công khai quy định về trách nhiệm, thái độ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, phục vụ Nhân dân; quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ để Nhân dân biết và giám sát.

Chuyên viên Trung tâm PVHCC xã Hoằng Lộc Hoàng Thị Hoa, cho biết: “Mỗi cán bộ, công chức ở trung tâm đều hướng tới phương châm lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Ngoài việc tiếp nhận hồ sơ, chúng tôi còn trực tiếp hướng dẫn toàn bộ quy trình làm thủ tục trên môi trường số cho người dân, nhất là với những người yếu thế”.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của trung tâm PVHCC được đầu tư, bố trí đầy đủ trang thiết bị như máy tính kết nối phần mềm một cửa điện tử, hệ thống camera giám sát, quầy giao dịch, khu vực chờ cho công dân... Xã cũng sắp xếp đội ngũ công chức có năng lực chuyên môn trực tiếp tiếp nhận và giải quyết TTHC. Trong đó, phân công cụ thể từng công chức phụ trách các lĩnh vực để bảo đảm công việc không bị chồng chéo, không bỏ sót, tạo không gian làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Hiện, xã Hoằng Lộc đang giải quyết 457 TTHC theo phân cấp, trong đó có 189 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 246 dịch vụ công trực tuyến một phần, 22 dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến. Các TTHC đã được niêm yết công khai tại trung tâm và trang thông tin điện tử của xã theo quy định. Tất cả các văn bản báo cáo theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền xã và cấp trên đều thực hiện đúng hạn. Việc công khai đầy đủ trên hệ thống và tại trụ sở giúp người dân dễ dàng tra cứu, giám sát. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ được thanh toán trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99%... Cùng với đó, UBND xã đã gửi thư chúc mừng đến các cặp đôi chuẩn bị kết hôn, gia đình có thành viên mới; thư chia buồn đến các gia đình có người quá cố... Việc gửi thư nhận được sự đồng tình của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ông Lương Xuân Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Hoằng Lộc, cho biết: “Kết quả giải quyết TTHC ở địa phương thời gian qua cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền 2 cấp. Bộ máy được sắp xếp tinh gọn hơn, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đối với từng cán bộ, công chức. Qua quá trình thực hiện, niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở tiếp tục được củng cố. Khi có vấn đề phát sinh, người dân tin tưởng sẽ được lắng nghe, hướng dẫn và giải quyết công khai, minh bạch, kịp thời. Đây là yếu tố quan trọng góp phần giữ vững ổn định xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Điều đáng mừng hơn, mỗi người dân khi đến trung tâm đều cảm nhận rõ hơn sự thay đổi trong tác phong, thái độ phục vụ của chính quyền”.

Bài và ảnh: Minh Khanh