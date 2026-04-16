Giám sát thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị tại xã Bá Thước

Sáng 16/4, Đoàn giám sát số 126 do đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới toàn diện trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị tại xã Bá Thước.

Đoàn giám sát số 126 giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị tại xã Bá Thước.

Sau khi khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, các phòng chuyên môn của UBND xã và khu dân cư, đoàn giám sát đã làm việc với UBND xã Bá Thước.

Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh chuyển đổi số, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình thực hiện. UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai gắn với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; chỉ đạo các bộ phận, cán bộ chuyên trách và các thôn, phố phối hợp cập nhật dữ liệu, sử dụng hiệu quả phần mềm dùng chung, dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại các phòng chuyên môn UBND xã Bá Thước.

Đồng thời, xã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo hệ thống quản lý văn bản, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, bảo đảm công khai, minh bạch.

Lãnh đạo xã Bá Thước phát biểu tại buổi giám sát.

Nhờ đó, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%; tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 99,69%; thanh toán trực tuyến đạt 99,75%. Hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được đẩy mạnh, cùng với các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị địa phương làm rõ một số nội dung về kết quả thực hiện phong trào “bình dân học vụ số”; tỷ lệ sử dụng chữ ký số cá nhân; tỷ lệ đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên; đồng thời quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết số 57...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Đảng ủy, UBND xã Bá Thước trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Đồng chí nhấn mạnh, đây là Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xác định khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra đối với cấp cơ sở ngày càng cao, đòi hỏi sự quyết tâm, linh hoạt và cách làm sáng tạo.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị xã Bá Thước tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 57 một cách quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Trong đó, cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, chú trọng bố trí vị trí việc làm phù hợp cho lĩnh vực công nghệ thông tin; quan tâm nghiên cứu, cân đối, bố trí nguồn lực để thúc đẩy chuyển đổi số đến tận khu dân cư.

Cùng với đó, cần có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng chữ ký số cá nhân, tỷ lệ đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen số trong Nhân dân, đồng thời nhân rộng các mô hình hiệu quả như “gia đình số”, “tiểu thương chuyển đổi số”. Đối với những hạn chế đã được chỉ ra qua giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị địa phương xây dựng lộ trình và giải pháp thực hiện cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành, bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết đạt kết quả thực chất, bền vững trong thời gian tới.

Cẩm Thơ