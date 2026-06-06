Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy dự sinh hoạt Chi bộ thôn Xuân Yên

Sáng 6/6, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tham dự sinh hoạt thường kỳ tháng 6 của Chi bộ thôn Xuân Yên, xã Hoa Lộc.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ.

Chi bộ thôn Xuân Yên có 32 đảng viên, trong đó có nhiều đảng viên cao tuổi. Với vai trò tiền phong, gương mẫu, chi bộ thôn và các đảng viên đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, góp phần cùng Nhân dân hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, là một trong những thôn thường xuyên dẫn đầu các phong trào thi đua của địa phương.

Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên đã tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2026.

Đồng thời tập trung thảo luận làm rõ kết quả về công tác tuyên truyền vận động quần chúng, bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên cũng như phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận những kết quả thôn Xuân Yên đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa; đánh giá cao vai trò của chi ủy và đảng viên trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại địa bàn dân cư.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình, bám sát hướng dẫn của cấp trên. Chi bộ đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, sát thực tiễn để trao đổi, thảo luận và thống nhất giải pháp tổ chức thực hiện; phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của đảng viên.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Chi bộ thôn Xuân Yên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân khi thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn. Quá trình thực hiện cần bám sát các quy định, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Lan Phương