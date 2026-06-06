Cử tri 3 xã kiến nghị đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 6, cử tri các xã Ngọc Liên, Minh Sơn, Nguyệt Ấn kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, đầu tư nâng cấp một số đoạn, tuyến giao thông qua địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Ngọc Liên.

Sáng 6/6, tại xã Ngọc Liên, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 6 gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Thị Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Sơn; Triệu Thị Hiền, Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND xã Thạch Lập, đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã: Ngọc Liên, Ngọc Lặc, Thạch Lập, Minh Sơn, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 6.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh XIX; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 5 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Đại biểu cũng đã báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND tỉnh.

Đại biểu và cử tri tham gia buổi tiếp xúc.

Cử tri các xã trong đơn vị bầu cử số 6 đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm 2026. Đồng thời bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi về hiệu quả bước đầu sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, cử tri trong đơn vị bầu cử số 6 đã kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh nhiều vấn đề liên quan đời sống dân sinh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Cử tri đơn vị bầu cử số 6 nêu kiến nghị.

Theo đó, cử tri xã Ngọc Liên đề nghị tỉnh cần quan tâm nâng cấp tuyến đường giao thông ATK từ xã Ngọc Lặc đi xã Ngọc Liên kết nối với xã Minh Sơn với tổng chiều dài khoảng 10,5 km; Xem xét quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống bảo vệ công trình dọc tuyến kênh chính Cửa Đạt qua địa bàn xã Ngọc Liên, với các hạng mục: Rào chắn qua khu vực đông dân cư, nhiều trẻ em qua lại; bậc lên xuống; đường vận hành...

Cử tri đơn vị bầu cử số 6 nêu kiến nghị.

Cử tri cũng đề nghị tỉnh sớm đầu tư sửa chữa đường tỉnh 506E đoạn qua xã Nguyệt Ấn và đường tỉnh 516B đoạn qua xã Minh Sơn và xã Ngọc Liên, do đây là những đoạn đường đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giao thương và đời sống của người dân...

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã thông tin thêm về một số kết quả nổi bật của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh những tháng đầu năm 2026 và những định hướng lớn của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó có việc tỉnh đang có chủ trương đầu tư hệ thống giao thông từ khu vực đồng bằng lên khu vực miền núi, đến xã Ngọc Lặc phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng khẳng định các ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc là xác đáng, xuất phát từ yêu cầu thực tế, vì sự phát triển của địa phương. Đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đỗ Đức