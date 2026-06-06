Hơn 100 VĐV tranh tài tại Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 6/6, tại cụm sân Pickleball Việt Hùng (phường Hạc Thành), Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải Pickleball “Người làm báo Thanh Hóa” mở rộng lần thứ II, năm 2026.

Tham dự giải có hơn 100 vận động viên (VĐV), tranh tài ở 2 nhánh: Nhánh 1 dành cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa và nhánh 2 dành cho các cơ quan quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh và các đơn vị khách mời. Mỗi nhánh đấu có 3 nội dung gồm: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Phát biểu khai mạc giải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Thị Thương nhấn mạnh: “Giải đấu được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao nói chung và lan tỏa môn Pickleball nói riêng; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho người đang công tác trong lĩnh vực báo chí và các đơn vị khác của tỉnh được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với nhau, góp phần nâng cao sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần để làm việc hiệu quả nhất. Tinh thần đó đã lan tỏa trên sân đấu, nơi những người làm báo trở thành những vận động viên trực tiếp thi đấu, thể hiện sự năng động và nhiệt huyết”.

Các đại biểu dự giải.

Ban Tổ chức cùng các nhà tài trợ tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải.

Các VĐV đến từ Cơ quan Tỉnh ủy tham dự giải.

Nhà báo Nguyễn Linh, Báo Văn hóa (bên phải) chia sẻ: Đây là giải đấu rất ý nghĩa khi được diễn ra vào dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Giải đấu là cơ hội để những người làm báo như tôi có cơ hội rèn sức khỏe, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp.

Ngay sau lễ khai mạc, không khí đã nóng lên với các trận cầu đầy hấp dẫn, kịch tính.

Một trong những điểm nổi bật của giải đấu năm nay là chất lượng chuyên môn được nâng lên rõ rệt. Nhiều VĐV đã có quá trình tập luyện pickleball thường xuyên, thể hiện kỹ thuật khá bài bản cùng chiến thuật thi đấu hợp lý. Những pha bóng đẹp mắt, những màn phối hợp ăn ý cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết đã tạo nên một ngày hội thể thao đầy ý nghĩa, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người tham gia và khán giả.

Năm nay, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa bố trí hệ thống ghi hình quy mô với nhiều máy quay, thực hiện tường thuật trực tiếp trên các nền tảng số, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận cho khán giả và lan tỏa ý nghĩa của giải đấu.

Các nội dung của giải diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Trong suốt quá trình thi đấu, các vận động viên tuân thủ nghiêm các quy định chuyên môn, đề cao tinh thần fair play, góp phần tạo nên một giải đấu chuyên nghiệp, văn minh.

Không khí giao lưu cũng hiện diện ở mọi nơi trong khuôn khổ giải đấu. Sau những trận tranh tài căng thẳng, các VĐV lại cùng nhau trao đổi về kỹ thuật thi đấu, kinh nghiệm tập luyện cũng như những câu chuyện nghề nghiệp. Những khoảng cách về đơn vị công tác, lĩnh vực hoạt động dường như được xóa nhòa bởi sự kết nối từ thể thao.

Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba ở các đôi nam, nội dung đôi nữ và đôi nam nữ cùng giải phong cách cho các vận động viên xuất sắc nhất tại Giải Pickleball “Người làm báo Thanh Hóa” lần thứ II, năm 2026.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng nhà tài trợ là Ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Hóa trao giải cho các VĐV xuất sắc thuộc nhánh các cơ quan quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh và các đơn vị khách mời.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự cùng đại diện Công ty CP Thương mại du lịch và xây dựng Long Châu trao giải cho các VĐV xuất sắc nội dung đôi nam nữ của nhánh 1.

Đại diện Hội Nhà báo tỉnh và nhà tài trợ Công ty CP Thương mại du lịch và xây dựng Long Châu trao giải cho các VĐV xuất sắc nội dung đôi nam của nhánh 1.

Khoảnh khắc nâng cúp, những nụ cười rạng rỡ và những cái bắt tay chúc mừng đã tạo nên điểm nhấn cảm xúc, khép lại các nội dung tranh tài tại giải, đồng thời mở ra sự chờ đợi cho các mùa giải tiếp theo.

Anh Tuân