Giám sát thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị tại xã Hoằng Tiến

Chiều 22/4, Đoàn giám sát số 126 do đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, làm trưởng đoàn, đã giám sát việc chuyển đổi số (CĐS), ứng dụng khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới toàn diện trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công theo Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị tại xã Hoằng Tiến.

Sau khi khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, các phòng chuyên môn của UBND xã và khu dân cư, đoàn giám sát đã làm việc với UBND xã Hoằng Tiến.

Sau khi tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hoằng Tiến đã tích cực triển khai các nhiệm vụ CĐS, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý Nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. UBND xã đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW và các văn bản pháp quy liên quan về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS. Các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã chủ động xây dựng quy chế và phân công rõ nhiệm vụ đến từng công chức. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công được đẩy mạnh. 100% văn bản đi, đến được xử lý trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành dùng chung của tỉnh. 100% cơ quan sử dụng chữ ký số trong ký phát hành văn bản điện tử, ký số trên hệ thống một cửa điện tử. Tỷ lệ văn bản xử lý điện tử đạt 96%. Việc số hóa hồ sơ đạt 100% đối với các TTHC. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%. Bộ phận Một cửa hoạt động ổn định, 100% hồ sơ được cập nhật trên phần mềm, thời gian giải quyết rút ngắn so với quy định. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 97% theo kết quả khảo sát trực tiếp và qua ứng dụng, phản ánh rõ nét hiệu quả của cải cách hành chính gắn với CĐS.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị địa phương làm rõ một số nội dung về tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; việc số hóa hồ sơ; hạ tầng số và an toàn thông tin; dữ liệu số và số hóa...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Quốc Tiến ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Đảng ủy, UBND xã Hoằng Tiến trong triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KHCN và CĐS. Khẳng định đây là Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính trụ cột trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với công tác CĐS; xây dựng và hoàn thiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch chuyên đề về CĐS phù hợp với điều kiện thực tiễn của xã, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của CĐS cần quan tâm đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng số. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các nhiệm vụ CĐS, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân trong tổ chức thực hiện, trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo CĐS. Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền Internet.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với CĐS, tiến tới xử lý hoàn toàn trên môi trường số, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, hình thành chính quyền số, xã hội số trên địa bàn. Đối với những hạn chế đã được chỉ ra qua giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị xã Hoằng Tiến xây dựng lộ trình và giải pháp thực hiện cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành, bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết đạt kết quả thực chất, bền vững trong thời gian tới.

Phan Nga