Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà các gia đình người có công nhân dịp Quốc khánh 2/9

Sáng 30/8, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà tri ân các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn phường Hạc Thành và phường Đông Sơn.

Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, tặng quà Trung tá Ngô Thị Tuyển, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Cùng đi có đồng chí Thượng tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền và Công an phường Hạc Thành, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà, tri ân các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân: Trung tá Ngô Thị Tuyển, Đại tá Lê Xuân Sinh ở phường Hạc Thành và đồng chí Đỗ Văn Chuyền, ở phường Đông Sơn.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, tặng quà Đại tá Lê Xuân Sinh, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống, sinh hoạt và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, các liệt sĩ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an Thanh Hóa luôn ghi nhớ, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của thế hệ đi trước, của những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tổ quốc; nguyện tiếp nối truyền thống, nỗ lực công tác, chiến đấu bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn, xây dựng lực lượng vũ trang Thanh Hóa nói chung và Công an Thanh Hóa nói riêng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, tặng quà đồng chí Đỗ Văn Chuyền, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong rằng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ con cháu ra sức đóng góp trí tuệ, công sức, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Minh Phương (CTV)