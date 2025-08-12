Giám đốc Công an tỉnh dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Đồng Tiến

Sáng 12/8, xã Đồng Tiến tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2025. Dự và chung vui ngày hội có Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân xã Đồng Tiến.

Xã Đồng Tiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Đồng Tiến, Đồng Thắng và Đồng Lợi, có diện tích tự nhiên 19,96 km2 được chia làm 21 thôn với quy mô dân số 22.945 người. Thời gian qua, Ban chỉ đạo ANTT, Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong xã phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trên địa bàn xã duy trì có hiệu quả mô hình camera giám sát đảm bảo ANTT với 150 mắt camera và mô hình “Dòng họ Nguyễn Hữu gương mẫu, tự quản về ANTT”, “Tổ liên gia an toàn về PCCC và điểm chữa cháy công cộng” tại 21 thôn.

Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã đã được lồng ghép với các phong trào ở địa phương. Các tổ ANTT ở cơ sở đã hỗ trợ lực lượng công an trên các mặt công tác và quần chúng Nhân dân; cung cấp nhiều tin có giá trị liên quan đến tình hình ANTT, giúp lực lượng công an xác minh, làm rõ được nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Đồng thời tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, hòa giải các vụ việc ngay tại cơ sở, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn...

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích đạt được của xã Đồng Tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Đồng Tiến tiếp tục nâng cao nhận thức, xây dựng và phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là quán triệt sâu sắc quan điểm “Lấy dân làm gốc”, “Lấy khu dân cư là địa bàn hạt nhân”; chăm lo đời sống, an sinh xã hội và giải quyết các nhu cầu chính đáng của Nhân dân; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, chiến lược, đặc biệt là các giải pháp có tính kế thừa, đổi mới, phù hợp với thời đại số nhằm huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Củng cố lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là xây dựng lực lượng công an xã thật sự “gần dân, sát dân, trọng dân”, “trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và phát huy vai trò của 21 tổ với 63 thành viên tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở trên địa bàn.

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân và tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2025.

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Mỗi gia đình và từng người dân luôn giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”; phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái, nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Xây dựng “gia đình văn hóa”, “thôn văn hóa”, khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về ANTT; cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tránh xa tệ nạn xã hội.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cá nhân và tập thể xã Đồng Tiến vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2025.

