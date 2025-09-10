Giải quyết kịp thời phản ánh của khách hàng về hóa đơn tiền điện

Đợt nắng nóng kéo dài trong tháng 8 vừa qua tại miền Trung khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Riêng tại khu vực phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, tổng sản lượng điện tiêu thụ đã chạm mốc kỷ lục 78 triệu kWh, tăng gần 3% so với cùng kỳ. Hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng vọt, gây nên những băn khoăn, lo ngại về nguy cơ quá tải và tính minh bạch trong việc ghi chỉ số điện. Để làm rõ những vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Lê Anh Vũ, đại diện Đội Quản lý điện khu vực Hạc Thành, Công ty Điện lực Thanh Hóa.

PV: Tháng 8 vừa qua ghi nhận mức tiêu thụ điện cao kỷ lục, kéo theo hóa đơn tăng đột biến. Theo ông, đâu là nguyên nhân chính và kịch bản này có nằm trong dự báo của ngành điện?

Ông Lê Anh Vũ: Qua theo dõi, chúng tôi ghi nhận mức tiêu thụ điện trong tháng 8 tăng đột biến, chỉ riêng tại khu vực Hạc Thành, tổng sản lượng điện tiêu thụ đạt khoảng 78 triệu kWh, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tiêu thụ cao kỷ lục trong nhiều năm qua.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do yếu tố thời tiết. Tháng 8 ở miền Trung chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, đặc biệt là các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tăng vọt. Mặc dù có một vài ngày thời tiết dịu mát hơn do ảnh hưởng của bão số 5, nhưng nhìn chung tổng mức tiêu thụ vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình.

Ngành điện đã lên các kế hoạch ứng phó cho tình huống này. Đơn vị luôn theo dõi sát diễn biến thời tiết và dự báo phụ tải, từ đó chủ động xây dựng các phương án cung ứng điện, đảm bảo nguồn điện luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và tiêu dùng của người dân.

PV: Trước áp lực nhu cầu sử dụng tăng vọt, nhiều người lo ngại nguy cơ quá tải, mất điện. Ngành điện đã triển khai những giải pháp nào để bảo đảm hệ thống vận hành ổn định trong cao điểm vừa qua?

Ông Lê Anh Vũ: Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trước áp lực nhu cầu tăng cao, Đội Quản lý điện khu vực Hạc Thành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm để đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ đời sống sinh hoạt của Nhân dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng.

Trước hết, chúng tôi tập trung vào việc tăng cường hạ tầng lưới điện. Cụ thể, đã thực hiện cấy thêm các trạm biến áp san tải tại những khu vực có nguy cơ quá tải cục bộ, đồng thời lên kế hoạch tiểu tu, sửa chữa và cải tạo các đường dây có nguy cơ quá tải.

Bên cạnh đó, thực hiện rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống lưới điện, xác định các điểm xung yếu để chủ động các phương án xử lý sự cố. Đơn vị luôn chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng và bố trí nhân lực trực 24/7 để có thể khắc phục sự cố nhanh chóng, khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất.

Trong suốt giai đoạn cao điểm vừa qua, Điện lực Hạc Thành không ghi nhận bất kỳ sự cố quá tải nào trên toàn hệ thống ngoài một số trường hợp quá tải cục bộ tại một vài điểm dân cư nhỏ lẻ, chủ yếu là do nhảy aptomat. Với những tình huống này, đơn vị đã bố trí đội ngũ nhân viên ngay lập tức khắc phục sự cố, không để ảnh hưởng lớn đến việc cung ứng điện chung cho toàn khu vực.

PV: Điện năng sử dụng nhiều thì hóa đơn cao là điều dễ hiểu, nhưng không ít người dân vẫn băn khoăn về tính minh bạch. Ông có thể chia sẻ rõ hơn quy trình ghi chỉ số, kiểm soát hóa đơn để khách hàng thực sự yên tâm?

Ông Lê Anh Vũ: Hiện nay, tại khu vực phường Hạc Thành, toàn bộ công tơ điện tại khu vực đã được thay thế bằng công tơ điện tử và kết nối với hệ thống đo xa. Nhờ đó, mọi chỉ số điện năng đều được cập nhật tự động, chính xác và minh bạch.

Chúng tôi đã thực hiện việc thống nhất ngày ghi chỉ số vào cuối tháng theo đúng hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã ký kết với khách hàng, đảm bảo tính minh bạch trong việc phát hành hóa đơn. Sau đó, hóa đơn được lập dựa trên dữ liệu từ hệ thống đo xa. Chúng tôi tin rằng, với quy trình hiện đại và kiểm soát nghiêm ngặt này, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về sự minh bạch của hóa đơn tiền điện.

Trong kỳ phát hành hóa đơn tháng 8 vừa qua, đơn vị tiếp nhận khoảng 200 thắc mắc của khách hàng liên quan đến việc hóa đơn tiền điện tăng cao. Toàn bộ thắc mắc đã được Điện lực xử lý trong vòng 24 giờ. Nhân viên đã trực tiếp đến từng hộ kiểm tra công tơ, đối chiếu chỉ số, đồng thời giải thích rõ ràng về quy trình tính toán và phát hành hóa đơn để khách hàng yên tâm, thấu hiểu và chia sẻ. Đến nay, các phản ánh đã được xử lý dứt điểm, không còn tồn tại vướng mắc.

PV: Một trong những đề xuất được người dân quan tâm là áp dụng công nghệ theo dõi sản lượng điện hằng ngày, thay vì chờ đến cuối tháng mới biết hóa đơn. Ông đánh giá thế nào về ý tưởng này và liệu công ty có kế hoạch triển khai rộng rãi trong thời gian tới?

Ông Lê Anh Vũ: Hiện nay, Điện lực đã triển khai ứng dụng chăm sóc khách hàng, giúp người dân theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hằng ngày. Khách hàng có thể lựa chọn hai hình thức: Sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại hoặc truy cập vào trang web của Trung tâm chăm sóc khách hàng. Từ đó, người dân dễ dàng kiểm soát lượng điện tiêu thụ mỗi ngày, căn cứ và kết quả hiển thị để thực hiện điều chỉnh hành vi sử dụng.

Ứng dụng được liên tục cập nhật, ngày càng phổ biến rộng rãi nhằm mang đến cho khách hàng sự tiện lợi trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở việc hình thành thói quen sử dụng công nghệ, đặc biệt là đối với nhóm khách hàng lớn tuổi - những người còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận và thao tác trên điện thoại thông minh. Để khắc phục điều này, ngành điện đang đẩy mạnh công tác hướng dẫn, hỗ trợ và phổ biến, giúp khách hàng từng bước làm quen, cập nhật và sử dụng thành thạo các tính năng của ứng dụng chăm sóc khách hàng.

PV: Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan có thể lặp lại, ông có lời khuyên nào để người dân sử dụng điện thông minh hơn - vừa tiết kiệm chi phí, vừa góp phần giảm tải cho hệ thống điện quốc gia?

Ông Lê Anh Vũ: Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan, đặc biệt trong các tháng hè, ngành điện đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm thông qua mạng xã hội, hệ thống truyền thanh, phát thanh và các buổi tiếp xúc trực tiếp với người dân.

Theo khuyến cáo của ngành điện, người dân cần lưu ý tắt hẳn nguồn điện đối với các thiết bị không sử dụng nhằm hạn chế thất thoát năng lượng. Thứ hai, ưu tiên tận dụng các nguồn năng lượng xanh, đồng thời hạn chế sử dụng những thiết bị có hiệu năng thấp, đã lạc hậu để vừa bảo đảm an toàn, vừa tiết kiệm điện.

Các hộ gia đình nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị có dán nhãn năng lượng xanh, đặc biệt tránh vận hành thiết bị công suất lớn như điều hòa, bình nóng lạnh trong giờ cao điểm. Đây là giải pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ quá tải, góp phần đảm bảo hệ thống điện vận hành ổn định và an toàn trong mùa hè.

