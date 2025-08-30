Giải Pickleball Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2025

Sáng ngày 30/8, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa (NHCSCXH Thanh Hóa) đã tổ chức giải Pickleball năm 2025 chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các vận động viên dự lễ khai mạc.

Tham gia giải Pickleball NHCSXH Thanh Hóa năm 2025 có 100 vận động viên đến từ Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn cơ sở NHCSXH Thanh Hóa, tham gia tranh tài ở 3 nội dung là đôi nam, đôi nam nữ và đôi nữ.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung đôi nữ.

Với sự chuẩn bị chu đáo để giành thành tích cao, các vận động viên đã đem tới cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, kịch tính ngay từ vòng đấu bảng cho tới vòng loại trực tiếp, vòng bán kết và chung kết. Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao cúp, phần thưởng và quà cho các cặp vận động viên giành thứ hạng cao ở các nội dung thi đấu.

Các vận động viên tham gia giải Pickleball NHCSXH Thanh Hóa năm 2025.

Giải Pickleball NHCSXH Thanh Hoá năm 2025 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Giải là cơ hội để các vận động viên thể hiện tài năng, bản lĩnh thi đấu và niềm đam mê với thể thao. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu thích bộ môn Pickleball, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa giữa các đơn vị NHCSXH trong tỉnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Khánh Phương