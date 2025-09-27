Giải Pickleball Doanh nghiệp, Doanh nhân Thanh Hóa thành công tốt đẹp

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, tối 27/9, Giải Pickleball Doanh nghiệp, Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng lần thứ I, năm 2025 đã bế mạc bằng chương trình Gala tổng kết và trao giải.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Ban tổ chức trao giải nội dung đôi Nam - Nữ lãnh đạo.

Giải thu hút 99 đôi vận động viên (VĐV) đến từ nhiều cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Ban Tổ chức cho biết, các VĐV đã có sự chuẩn bị tốt để tham gia giải với mục tiêu đạt thành tích tốt nhất, với những trận đấu hay, chất lượng. Các trận đấu tại giải diễn ra kịch tính, hào hứng và đầy tinh thần thể thao, mang đến những pha bóng đẹp mắt cùng nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Tất cả được tổ chức trong không khí vui tươi, nhưng vẫn đảm bảo tính chuyên nghiệp với đội ngũ trọng tài giàu kinh nghiệm, điều hành chặt chẽ và công bằng theo đúng điều lệ thi đấu.

Ban Tổ chức tặng cúp tri ân các đơn vị đồng hành.

Giải đấu là sân chơi thể thao bổ ích, góp phần rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, người lao động tại các doanh nghiệp, tổ chức hội, hiệp hội trên địa bàn tỉnh. Đây không chỉ là nơi các tay vợt doanh nhân thể hiện kỹ năng, tinh thần thi đấu, mà còn là cầu nối tăng cường gắn kết, mở ra cơ hội hợp tác, phát triển kinh tế trong cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng phát biểu tại Gala tổng kết.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Ban tổ chức trao giải nội dung đôi Nam doanh nghiệp.

Ban tổ chức trao giải nội dung đôi Nam - Nữ doanh nghiệp.

Buổi Gala tổng kết và trao giải đã diễn ra trong không khí trang trọng, vinh danh những đôi VĐV xuất sắc nhất của từng nội dung. Các VĐV không chỉ là những gương mặt nổi bật trên sân thi đấu, mà còn là đại diện cho tinh thần cầu tiến, bền bỉ và năng động, bản lĩnh, những phẩm chất tiêu biểu của doanh nhân Thanh Hóa.

Ban tổ chức trao giải nội dung đôi Nam lãnh đạo.

Giải Pickleball Doanh nghiệp, Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng lần thứ I, năm 2025 là nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2025). Sau giải đấu này sẽ diễn ra giải Golf Doanh nhân Thanh Hoá mở rộng lần thứ IV cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Anh Tuân