Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam - Cúp THACO 2026: Trường ĐH Thủy lợi đăng quang, dấu ấn bản lĩnh của đại diện xứ Thanh

Hoàng Sơn - Đình Sơn
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn hai tuần tranh tài sôi nổi tại phố biển Nha Trang, Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuyết phục thuộc về đại diện phía Bắc. Dù không thể bảo vệ thành công ngôi vương, đội bóng Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Thanh Hóa vẫn để lại những dấu ấn đậm nét về tinh thần thi đấu quả cảm.

Sau hơn hai tuần tranh tài sôi nổi tại phố biển Nha Trang, Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuyết phục thuộc về đại diện phía Bắc. Dù không thể bảo vệ thành công ngôi vương, đội bóng Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Thanh Hóa vẫn để lại những dấu ấn đậm nét về tinh thần thi đấu quả cảm.

Sự thống trị tuyệt đối của tân vương

Chiều 22/3, trận chung kết giữa Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghiệp TP HCM đã diễn ra trong sự cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả. Với lối chơi khoa học và dàn cầu thủ đồng đều, các cầu thủ Thủy lợi hoàn toàn áp đảo đối thủ để giành chiến thắng đậm đà 4-0.

Trường Đại học Thủy Lợi là tân vương của giải đấu (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Đáng chú ý, tân vương của giải đấu năm nay đã lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi đăng quang mà không để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào trong suốt vòng chung kết. Đây là thành quả xứng đáng cho sự đầu tư bài bản và chiến thuật linh hoạt của đội bóng đến từ thủ đô.

Hành trình đầy nỗ lực của “cựu vương” xứ Thanh

Bước vào giải đấu với tư cách là đội đương kim vô địch (mùa giải 2025), Trường ĐH VH,TT&DL Thanh Hóa nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ quê nhà. Đội bóng của HLV Nguyễn Công Thành đã có màn khởi đầu ấn tượng tại vòng bảng khi đánh bại đối thủ sừng sỏ HUTECH với tỷ số 3-2 trong một trận cầu kịch tính đến những phút cuối cùng.

Trường ĐH VH,TT&DL Thanh Hóa đã có một mùa giải đáng nhớ (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Lối chơi của đại diện Thanh Hóa năm nay vẫn giữ được bản sắc: kỷ luật, giàu thể lực và không ngại va chạm. Những gương mặt tiêu biểu như đội trưởng Lê Văn Thức hay tiền đạo Doãn Trọng Tùng tiếp tục khẳng định được năng lực chuyên môn, giúp đội bóng vượt qua vòng bảng với vị thế của một ứng cử viên nặng ký.

Bước ngoặt đáng tiếc nhất trong hành trình bảo vệ ngôi vương của đội bóng xứ Thanh chính là cuộc đối đầu với Trường ĐH Thủy lợi tại vòng l tứ kết. Trong một ngày mà đối thủ thi đấu quá thăng hoa và tận dụng tối đa những sai lầm nhỏ, ở chiều ngược lại, các cầu thủ Thanh Hóa thiếu đi sự phục vụ của đội trưởng Lê Văn Thức đã phải nhận thất bại nặng nề 0-4.

Đội bóng xứ Thanh dừng bước ở tứ kết trong lần thứ hai tham dự giải TNSV Việt Nam. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Dù kết quả tỷ số có phần chênh lệch, nhưng không thể phủ nhận nỗ lực bền bỉ của các cầu thủ trẻ. Trận thua trước đội bóng sau đó lên ngôi vô địch cho thấy khoảng cách về sự ổn định và chiều sâu đội hình mà đại diện xứ Thanh cần tiếp tục hoàn thiện trong tương lai.

Lời chào tạm biệt Nha Trang

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026 không chỉ là sân chơi chuyên môn mà còn là ngày hội văn hóa sinh viên rực rỡ. Dù dừng bước sớm hơn kỳ vọng, nhưng hình ảnh những cổ động viên Thanh Hóa phủ kín một góc khán đài sân vận động Trường Đại học Nha Trang đã minh chứng cho tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người dân xứ Thanh.

Các cầu thủ Trường ĐH VH,TT&DL Thanh Hóa vẫy chào chia tay cổ động viên Nha Trang (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Khép lại mùa giải 2026, Trường ĐH VH,TT&DL Thanh Hóa dù trở thành “cựu vương” nhưng vẫn ngẩng cao đầu với tinh thần thể thao cao thượng. Đây chắc chắn sẽ là bài học quý giá để đội bóng hướng tới những mục tiêu cao hơn ở các mùa giải tiếp theo.

Từ khóa:

#Xứ Thanh #Sinh viên #Đội bóng #Giải bóng đá #Thanh hóa #Nguyễn Công Thành #Việt nam #Thủy lợi #thanh niên #Đăng quang

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đông Á Thanh Hoá chia điểm tiếc nuối trước SLNA

Đông Á Thanh Hoá chia điểm tiếc nuối trước SLNA

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Việc 3 trụ cột Damoth, Ngọc Tân và Ngọc Hà bị treo giò buộc HLV Mai Xuân Hợp phải tung vào sân bộ ba tân binh gồm Văn Hoàn, Ngọc Quý và Văn Hưng ngay từ đầu. Trong bối cảnh đội hình sứt mẻ, Thanh Hóa đã trải qua 90 phút đầy nỗ lực trước SLNA, nhưng...
XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Tại lượt trận thứ 7 vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ (CLB) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội nhì bảng Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai khi để thua trắng 0-3, qua đó xếp thứ 6.
Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Wushu Thanh Hóa góp mặt với lực lượng VĐV trẻ và giàu tiềm năng, thi đấu...
Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Trong tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản đối với các vận động viên (VĐV), đội tuyển Võ cổ truyền đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội, tạo tiền đề thuận lợi để hướng đến thành tích cao trong tương lai.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh