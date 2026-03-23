Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam - Cúp THACO 2026: Trường ĐH Thủy lợi đăng quang, dấu ấn bản lĩnh của đại diện xứ Thanh

Sau hơn hai tuần tranh tài sôi nổi tại phố biển Nha Trang, Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuyết phục thuộc về đại diện phía Bắc. Dù không thể bảo vệ thành công ngôi vương, đội bóng Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Thanh Hóa vẫn để lại những dấu ấn đậm nét về tinh thần thi đấu quả cảm.

Sự thống trị tuyệt đối của tân vương

Chiều 22/3, trận chung kết giữa Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghiệp TP HCM đã diễn ra trong sự cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả. Với lối chơi khoa học và dàn cầu thủ đồng đều, các cầu thủ Thủy lợi hoàn toàn áp đảo đối thủ để giành chiến thắng đậm đà 4-0.

Trường Đại học Thủy Lợi là tân vương của giải đấu (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Đáng chú ý, tân vương của giải đấu năm nay đã lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi đăng quang mà không để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào trong suốt vòng chung kết. Đây là thành quả xứng đáng cho sự đầu tư bài bản và chiến thuật linh hoạt của đội bóng đến từ thủ đô.

Hành trình đầy nỗ lực của “cựu vương” xứ Thanh

Bước vào giải đấu với tư cách là đội đương kim vô địch (mùa giải 2025), Trường ĐH VH,TT&DL Thanh Hóa nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ quê nhà. Đội bóng của HLV Nguyễn Công Thành đã có màn khởi đầu ấn tượng tại vòng bảng khi đánh bại đối thủ sừng sỏ HUTECH với tỷ số 3-2 trong một trận cầu kịch tính đến những phút cuối cùng.

Trường ĐH VH,TT&DL Thanh Hóa đã có một mùa giải đáng nhớ (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Lối chơi của đại diện Thanh Hóa năm nay vẫn giữ được bản sắc: kỷ luật, giàu thể lực và không ngại va chạm. Những gương mặt tiêu biểu như đội trưởng Lê Văn Thức hay tiền đạo Doãn Trọng Tùng tiếp tục khẳng định được năng lực chuyên môn, giúp đội bóng vượt qua vòng bảng với vị thế của một ứng cử viên nặng ký.

Bước ngoặt đáng tiếc nhất trong hành trình bảo vệ ngôi vương của đội bóng xứ Thanh chính là cuộc đối đầu với Trường ĐH Thủy lợi tại vòng l tứ kết. Trong một ngày mà đối thủ thi đấu quá thăng hoa và tận dụng tối đa những sai lầm nhỏ, ở chiều ngược lại, các cầu thủ Thanh Hóa thiếu đi sự phục vụ của đội trưởng Lê Văn Thức đã phải nhận thất bại nặng nề 0-4.

Đội bóng xứ Thanh dừng bước ở tứ kết trong lần thứ hai tham dự giải TNSV Việt Nam. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Dù kết quả tỷ số có phần chênh lệch, nhưng không thể phủ nhận nỗ lực bền bỉ của các cầu thủ trẻ. Trận thua trước đội bóng sau đó lên ngôi vô địch cho thấy khoảng cách về sự ổn định và chiều sâu đội hình mà đại diện xứ Thanh cần tiếp tục hoàn thiện trong tương lai.

Lời chào tạm biệt Nha Trang

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026 không chỉ là sân chơi chuyên môn mà còn là ngày hội văn hóa sinh viên rực rỡ. Dù dừng bước sớm hơn kỳ vọng, nhưng hình ảnh những cổ động viên Thanh Hóa phủ kín một góc khán đài sân vận động Trường Đại học Nha Trang đã minh chứng cho tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người dân xứ Thanh.

Các cầu thủ Trường ĐH VH,TT&DL Thanh Hóa vẫy chào chia tay cổ động viên Nha Trang (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Khép lại mùa giải 2026, Trường ĐH VH,TT&DL Thanh Hóa dù trở thành “cựu vương” nhưng vẫn ngẩng cao đầu với tinh thần thể thao cao thượng. Đây chắc chắn sẽ là bài học quý giá để đội bóng hướng tới những mục tiêu cao hơn ở các mùa giải tiếp theo.

Hoàng Sơn - Đình Sơn