Giải bóng đá thanh niên Cúp mùa Xuân quy tụ 200 cầu thủ, huấn luyện viên

Chiều 17/4, tại sân vận động phố 1, xã Bá Thước đã diễn ra lễ khai mạc Giải bóng đá thanh niên Cúp mùa Xuân 2026.

Các đội bóng tham gia Giải bóng đá thanh niên Cúp mùa Xuân 2026.

Giải đấu do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Liên hiệp Thanh niên xã Bá Thước tổ chức, hướng tới chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026).

Đại diện Tỉnh đoàn và xã Bá Thước tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải.

Giải thu hút gần 200 cầu thủ, huấn luyện viên của 8 đội bóng thuộc các xã của huyện Bá Thước (cũ) tham dự. Các đội được được chia thành 4 cặp đấu loại trực tiếp, chọn 4 đội vào thi đấu vòng bán kết. 2 đội bóng thắng bán kết sẽ tranh ngôi vô địch.

Giải bóng đá thanh niên Cúp mùa Xuân được tổ chức từ năm 2023. Năm nay là năm đầu tiên giải diễn ra sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Đây là dịp để thanh niên các địa phương có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện nâng cao sức khoẻ và thắt chặt tình đoàn kết.

Các cầu thủ tranh tài sôi nổi sau lễ khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đã diễn ra sôi nổi với tinh thần thi đấu quyết tâm của các đội bóng.

Giải dự kiến bế mạc vào ngày 27/4.

Anh Tuân