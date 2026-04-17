Giải bóng đá thanh niên Cúp mùa Xuân quy tụ 200 cầu thủ, huấn luyện viên

Anh Tuân
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17/4, tại sân vận động phố 1, xã Bá Thước đã diễn ra lễ khai mạc Giải bóng đá thanh niên Cúp mùa Xuân 2026.

Giải bóng đá thanh niên Cúp mùa Xuân quy tụ 200 cầu thủ, huấn luyện viên

Chiều 17/4, tại sân vận động phố 1, xã Bá Thước đã diễn ra lễ khai mạc Giải bóng đá thanh niên Cúp mùa Xuân 2026.

Giải bóng đá thanh niên Cúp mùa Xuân quy tụ 200 cầu thủ, huấn luyện viên

Các đội bóng tham gia Giải bóng đá thanh niên Cúp mùa Xuân 2026.

Giải đấu do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Liên hiệp Thanh niên xã Bá Thước tổ chức, hướng tới chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026).

Giải bóng đá thanh niên Cúp mùa Xuân quy tụ 200 cầu thủ, huấn luyện viên

Đại diện Tỉnh đoàn và xã Bá Thước tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải.

Giải thu hút gần 200 cầu thủ, huấn luyện viên của 8 đội bóng thuộc các xã của huyện Bá Thước (cũ) tham dự. Các đội được được chia thành 4 cặp đấu loại trực tiếp, chọn 4 đội vào thi đấu vòng bán kết. 2 đội bóng thắng bán kết sẽ tranh ngôi vô địch.

Giải bóng đá thanh niên Cúp mùa Xuân được tổ chức từ năm 2023. Năm nay là năm đầu tiên giải diễn ra sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Đây là dịp để thanh niên các địa phương có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện nâng cao sức khoẻ và thắt chặt tình đoàn kết.

Giải bóng đá thanh niên Cúp mùa Xuân quy tụ 200 cầu thủ, huấn luyện viên

Các cầu thủ tranh tài sôi nổi sau lễ khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đã diễn ra sôi nổi với tinh thần thi đấu quyết tâm của các đội bóng.

Giải dự kiến bế mạc vào ngày 27/4.

Anh Tuân

XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Tại lượt trận thứ 7 vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ (CLB) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội nhì bảng Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai khi để thua trắng 0-3, qua đó xếp thứ 6.
Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Wushu Thanh Hóa góp mặt với lực lượng VĐV trẻ và giàu tiềm năng, thi đấu...
Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Trong tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản đối với các vận động viên (VĐV), đội tuyển Võ cổ truyền đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội, tạo tiền đề thuận lợi để hướng đến thành tích cao trong tương lai.
Đông Á Thanh Hóa - SLNA: Chủ nhà chồng chất khó khăn

Đông Á Thanh Hóa - SLNA: Chủ nhà chồng chất khó khăn

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Đội bóng xứ Thanh tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) lúc 18 giờ 00 ngày 19/4 trên sân nhà trong trận cầu then chốt của cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh bước vào trận đấu với hàng loạt tổn thất lực lượng và áp lực không nhỏ trước đối thủ đang trên...
