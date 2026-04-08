Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Thị trường

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt đi xuống, mặt hàng RON95-III giảm 440 đồng mỗi lít

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ 15 giờ 30 phút hôm nay (8/4).

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt đi xuống, mặt hàng RON95-III giảm 440 đồng mỗi lít

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ 15 giờ 30 phút hôm nay (8/4).

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt đi xuống, mặt hàng RON95-III giảm 440 đồng mỗi lít

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng dầu được điều chỉnh như sau: Xăng E5RON92: không cao hơn 24.737 đồng/lít (giảm 691 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.799 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 26.536 đồng/lít (giảm 440 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Ngoài ra, mặt hàng dầu diesel 0.05 không cao hơn 42.841 đồng/lít (giảm 1.947 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 24.271 đồng/kg (giảm 322 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương-Tài chính không thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Cùng với đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Bộ công thương #Quỹ bình ổn giá xăng dầu #Giá bán lẻ xăng dầu #Kinh doanh xăng dầu #Điều hành #Thủ tướng chính phủ #Thị trường #thương nhân #Tài chính #Doanh nghiệp

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Khởi động thị trường điện lạnh mùa nắng nóng

Khởi động thị trường điện lạnh mùa nắng nóng

Thị trường
(Baothanhhoa.vn) - Nắng nóng xuất hiện sớm và có xu hướng kéo dài đang khiến thị trường điện máy bước vào mùa cao điểm ngay từ đầu tháng 4. Tại Thanh Hóa, thời tiết oi bức đã kích cầu nhu cầu mua sắm các thiết bị làm mát của người dân tăng mạnh, thị trường điện máy...
Đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng cho thị trường

Đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng cho thị trường

Thị trường
(Baothanhhoa.vn) - Hiện nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh tăng cao. Nắm bắt được nhu cầu này, các doanh nghiệp sản xuất VLXD đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo nguồn cung vật liệu phục vụ xây dựng các công trình đầu tư công và dân dụng trên địa bàn tỉnh.
Ngọc Lặc đẩy mạnh phát triển ngành nghề dịch vụ

Ngọc Lặc đẩy mạnh phát triển ngành nghề dịch vụ

Thị trường
(Baothanhhoa.vn) - Với lợi thế kết nối giữa các tuyến giao thông huyết mạch như đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 15A chạy qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ vận tải, kho bãi và giao thương hàng hóa trên địa bàn xã Ngọc Lặc phát triển mạnh. Tại khu vực trung...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh