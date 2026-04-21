Giá xăng dầu đồng loạt giảm, E5RON92 về ngưỡng 21.934 đồng/lít

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 16 giờ 30 phút hôm nay (21/4).

Mua, bán xăng tại điểm kinh doanh xăng dầu Petrolimex trên đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương-Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước). Cụ thể, xăng sinh học: 200 đồng/lít; Xăng không chì: 400 đồng/lít; Dầu diesel: 600 đồng/lít; Dầu mazut: 600 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (từ Ngân sách Nhà nước) đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 21.934 đồng/lít (giảm 658 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.108 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 23.042 đồng/lít (giảm 719 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Ngoài ra, dầu diesel 0.05 0.05S không cao hơn 27.856 đồng/lít (giảm 3.185 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 19.631 đồng/kg (giảm 701 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Cùng với đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Trong kỳ điều hành gần nhất vào 0 giờ ngày 16/4, giá xăng tăng còn giá dầu lại giảm, cụ thể: Xăng E5RON92 tăng 248 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 218 đồng/lít, dầu diesel 0.05 giảm 1.928 đồng/lít, giảm 2.281 đồng/kg./.

Theo TTXVN