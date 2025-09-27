Giả vờ hỏi mua xe máy, xin lái thử rồi chiếm đoạt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Đức Thắng (SN 2001, trú tại xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Đức Thắng và tang vật vụ án.

Trước đó, do thiếu tiền tiêu xài, Thắng đã lên kế hoạch đến các cửa hàng xe máy cũ, giả vờ hỏi mua xe rồi xin lái thử để chiếm đoạt. Khoảng 13h ngày 23/9/2025, Thắng đến một cửa hàng xe máy tại xã Ba Đình (tỉnh Thanh Hoá), hỏi mua chiếc Honda Vision trị giá 18 triệu đồng. Khi được chủ cửa hàng cho phép lái thử, đối tượng đã điều khiển xe về nhà mình ở xã Biện Thượng, cất giấu và tìm cách bán lại.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân, đặc biệt là các chủ cửa hàng xe máy, cần nâng cao cảnh giác, không giao xe hoặc tài sản khi chưa hoàn tất thủ tục mua bán để tránh bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt.

Phạm Hoà (CTV)