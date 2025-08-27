Giá vàng lập kỷ lục, giao dịch ở ngưỡng 128 triệu đồng mỗi lượng
Trong phiên giao dịch sáng 27/8, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC dao động từ 2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay, giao dịch ở 128 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Sáng nay (27/8) giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/lượng và đã lên mốc 128 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay.
Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 126-128 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 125,4-128 triệu đồng/lượng, cùng tăng 300.000 đồng/lượng.
Cũng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 119,5-122,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 300.000 đồng; còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu từ 119,8-122,8 triệu đồng/lượng, cũng tăng 200.000 đồng/lượng.
Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC dao động từ 2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.
Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.387 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương 108,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.273 VND/USD, đi ngang so với phiên trước.
Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.146 -26.536 đồng/USD, tăng 6 đồng.
BIDV và VietinBank cũng tăng cũng tăng 6 đồng, hiện giao dịch từ 26.192-26.536 đồng/USD (mua vào/bán ra).
Ngân hàng Eximbank niêm yết từ 26.170-26.536 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 10 đồng so với phiên trước.
Trong khi đó Ngân hàng Vietinbank lại đi ngang, hiện giao dịch từ 26.145-26.505 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.
Theo Vietnam+
