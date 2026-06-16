Gia tăng trẻ mắc tiêu chảy cấp do virus Rota: Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không tự ý điều trị cho con

Thanh Hóa đang ghi nhận số trẻ mắc tiêu chảy cấp do virus Rota gia tăng tại nhiều cơ sở y tế. Các bác sĩ cảnh báo, bệnh có thể gây mất nước nghiêm trọng, rối loạn điện giải, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Gần 60% bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa bị tiêu chảy cấp.

Tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, những ngày gần đây số bệnh nhi nhập viện do các bệnh lý tiêu hóa tăng cao. Hiện khoa đang điều trị cho hơn 80 bệnh nhi, trong đó khoảng gần 60% trường hợp mắc tiêu chảy cấp do virus Rota. Số ca bệnh tăng hơn 50% so với thời điểm trước mùa hè.

Theo các bác sĩ, điều đáng lo ngại là nhiều phụ huynh vẫn còn chủ quan khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như sốt, nôn, đi ngoài nhiều lần. Không ít người cho rằng trẻ bị rối loạn tiêu hóa thông thường hoặc do mọc răng nên tự mua thuốc điều trị tại nhà. Khi đưa trẻ đến cơ sở y tế, bệnh thường đã diễn biến nặng.

Nhiều phụ huynh chủ quan, không đưa trẻ đến cơ sở y tế để điều trị sớm khiến bệnh của trẻ diễn tiến nặng.

Thạc sĩ, bác sĩ Lương Thị Phương Thúy, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng mất nước nặng, rối loạn điện giải, thậm chí suy hô hấp. Mặc dù ngành y tế đã khuyến cáo rất nhiều nhưng vẫn có phụ huynh hạn chế cho trẻ uống nước, ăn hoa quả hoặc tự ý sử dụng thuốc cầm tiêu chảy khiến bệnh nặng hơn”.

Không chỉ tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận số trẻ mắc tiêu chảy cấp do virus Rota tăng cao. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn và Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến, số ca nhập viện do tiêu chảy cấp trong khoảng hai tuần gần đây tăng từ 30 - 50% so với trước đó.

Hơn 40% bệnh nhi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung mắc bệnh lý tiêu hóa, chủ yếu là tiêu chảy cấp di virus Rota.

Bác sĩ CKI Bùi Thị Lan, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung cho biết: “Có tới hơn 40% bệnh nhi điều trị tại khoa mắc bệnh lý về tiêu hoá, chủ yếu là tiêu chảy cấp do virus Rota. Bệnh có thể gặp quanh năm nhưng thường gia tăng mạnh vào thời điểm giao mùa đông - xuân và mùa hè. Trẻ thường khởi phát với các triệu chứng nôn, sốt, sau đó đi ngoài nhiều lần trong ngày, cơ thể mệt mỏi, li bì. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến nhất ở trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi”.

Thạc sĩ, bác sĩ Lương Thị Phương Thúy, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khuyến cáo: “Phụ huynh tuyệt đối không tự ý cho trẻ sử dụng kháng sinh, thuốc cầm tiêu chảy hoặc các loại nước giải khát công nghiệp khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Những loại thuốc này có thể làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột và khiến bệnh diễn biến nghiêm trọng hơn”.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, tiêm vaccine phòng virus Rota là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế các biến chứng nặng ở trẻ nhỏ.

Với thời tiết oi bức và mưa nắng thất thường hiện nay, phụ huynh cần nâng cao ý thức phòng bệnh, theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, góp phần bảo vệ sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Virus Rota lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa và có khả năng phát tán rất nhanh trong cộng đồng. Vì vậy, ngành y tế khuyến cáo phụ huynh cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh cho trẻ như: - Cho trẻ ăn chín, uống sôi, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng cho trẻ và người chăm sóc. - Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi và môi trường sinh hoạt của trẻ. - Bổ sung đủ nước và dinh dưỡng khi trẻ có biểu hiện tiêu chảy. - Đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu sốt cao, nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, khát nước, mắt trũng hoặc li bì.

Thuỳ Dung