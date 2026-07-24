Giá bò phục hồi, mở ra kỳ vọng cho người chăn nuôi

Sau một thời gian dài chịu áp lực bởi giá bán xuống thấp trong khi chi phí thức ăn, công chăm sóc tăng, thị trường bò thịt đang ghi nhận những tín hiệu khởi sắc khi giá bò hơi có xu hướng tăng trở lại; không chỉ giúp người chăn nuôi cải thiện thu nhập mà còn mở ra kỳ vọng về sự phục hồi của ngành chăn nuôi đại gia súc.

Người chăn nuôi bò xã Hóa Quỳ tái đàn sau thời gian giá bò thịt giảm.

Theo ghi nhận từ một số hộ chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025, giá bò thịt và bò giống giảm từ 30% đến 50% so với lúc đỉnh điểm. Tuy nhiên, từ cuối năm 2025 đến nay, giá bò thịt dần phục hồi, tiếp thêm động lực cho người chăn nuôi trong việc duy trì hoạt động chăn nuôi. Hiện, giá bò hơi đã phục hồi từ 80.000 đồng - 95.000 đồng/kg tùy giống, trọng lượng và chất lượng; bò BBB, bò lai chất lượng tốt có thể bán từ 95.000 – 100.000 đồng/kg trở lên; 1 con bò thương phẩm nặng 450 – 500kg bán với giá khoảng 40 – 50 triệu đồng/con, tùy chất lượng. So với năm 2024, chỉ bán được với giá khoảng 30 – 35 triệu đồng/con thì với mức giá hiện nay đã giúp người chăn nuôi có lãi sau thời gian dài chỉ bán hòa vốn, thậm chí thua lỗ.

Theo ông Lê Văn Thuật, xã Hoằng Hóa, đã có nhiều năm gắn bó với nghề nuôi bò thịt: “Giá bò thịt có xu hướng tăng là do thời gian qua nhiều hộ đã giảm quy mô đàn hoặc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, khiến số lượng bò xuất chuồng không nhiều, nguồn cung giảm. Năm nay, giá bò thịt có xu hướng tăng trở lại nên tôi đã mạnh dạn giữ đàn, tiếp tục chăm sóc thay vì bán sớm như trước đây. Để vỗ béo cho đàn bò, tôi đã chia ra các giai đoạn để có chế độ chăm sóc phù hợp. Công tác chăm sóc thì phải chú ý đến việc tắm chải hàng ngày, chống nóng, cung cấp nước uống đầy đủ, sạch sẽ; tăng cường thức ăn thô xanh, không sử dụng những thức ăn kém chất lượng... Bên cạnh đó, định kỳ vệ sinh chuồng trại, máng ăn, uống...”. Cũng theo ông Thuật, với mức giá hiện nay, mỗi con bò xuất chuồng có thể mang lại lợi nhuận cao hơn từ 5 - 10 triệu đồng so với năm trước.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ thịt bò tại các nhà hàng, bếp ăn tập thể và hệ thống siêu thị... tăng trở lại cùng với sự phục hồi của hoạt động du lịch, dịch vụ đã góp phần thúc đẩy sức mua. Theo ông Nguyễn Sĩ Hùng, hộ chăn nuôi bò xã Xuân Bình: “Những năm gần đây, các địa phương đã kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn gia súc, giúp người chăn nuôi yên tâm đầu tư sản xuất. Đồng thời, chúng tôi đã chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng đàn bò thông qua việc lai tạo giống, áp dụng kỹ thuật nuôi vỗ béo, cải thiện năng suất và chất lượng thịt; tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để chế biến thức ăn, trồng cỏ thâm canh, ủ chua thức ăn đã góp phần giảm đáng kể chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Hiện nay, giá bò thịt có xu hướng tăng, không ít hộ chăn nuôi đã có kế hoạch mua bò giống để mở rộng quy mô sản xuất hoặc tái đàn. Tuy nhiên, giá hiện chỉ mới ở giai đoạn phục hồi và vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố như nguồn cung, sức mua của thị trường, chi phí sản xuất... nên nếu không có sự tính toán hợp lý sẽ dẫn đến cung vượt cầu.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa, thời điểm này, người chăn nuôi không nên tăng đàn ồ ạt, cần căn cứ vào điều kiện chuồng trại, nguồn thức ăn, khả năng kiểm soát dịch bệnh và nhu cầu của thị trường... Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng đàn bò, lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, không mang mầm bệnh. Bên cạnh đó, thực hiện vệ sinh chuồng trại, có các biện pháp an toàn sinh học và tiêm phòng theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Người chăn nuôi cần chủ động nguồn thức ăn thô xanh, dự trữ rơm, cỏ ủ chua và các loại thức ăn tinh để giảm chi phí sản xuất. Cùng với đó, theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc thời điểm mua con giống và thời gian xuất bán nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Bài và ảnh: Lê Ngọc