Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm chính thức Thái Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27-29/5/2026.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam và Thái Lan khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực.

Về thương mại, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024; trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt 8,8 tỷ USD, tăng 12,7%; nhập khẩu đạt 13,3 tỷ USD, tăng 6,7%.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó Việt Nam xuất khẩu 3,76 tỷ USD, tăng 39%; nhập khẩu gần 4,84 tỷ USD, tăng 15%.

Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam.

Việt Nam có khoảng hơn 20 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD.

Hợp tác du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân phát triển tốt. Năm 2025, có hơn 660.300 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan (đứng thứ 17) và gần 458.000 khách Thái Lan đến Việt Nam (đứng thứ 11).

Thái Lan đang thúc đẩy sáng kiến hợp tác du lịch “Sáu quốc gia, một điểm đến”. Hiện có 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác, kết nghĩa với các địa phương Thái Lan.

Việt kiều tại Thái Lan có khoảng hơn 100.000 người và số lượng lưu học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Thái Lan khoảng 2.000 - 3.000 người./.

Theo VGP