Gần 6 triệu giao dịch thu phí tự động khi bỏ barie đầu vào 5 tuyến cao tốc

Sau hai tháng vận hành trên 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam, hệ thống thu phí tự động không dừng đã xử lý khối lượng giao dịch khổng lồ một cách chính xác và nhanh chóng.

Hệ thống thu phí tự động không dừng đã xử lý khối lượng giao dịch khổng lồ, chính xác. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau hai tháng chính thức đưa vào vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) với mô hình không có barie đầu vào, toàn bộ quy trình được tự động hóa hoàn toàn trên 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, hệ thống đã chứng minh được năng lực xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ và đảm bảo nguồn thu ổn định.

Cụ thể, theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, tính từ thời điểm bắt đầu thu phí (ngày 2/3 đến ngày 30/4), 5 tuyến cao tốc này đã đạt 5,95 triệu lượt giao dịch với tổng doanh thu 580,6 tỷ đồng. Riêng trong ngày 30/4 ghi nhận tổng 186.068 lượt giao dịch, doanh thu đạt 14,1 tỷ đồng (tăng gần 45% so với trung bình hàng ngày).

“Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng và lực lượng kỹ thuật trực chiến, hệ thống đã xử lý thành công khối lượng giao dịch khổng lồ một cách chính xác và nhanh chóng. Tại các điểm nóng giao thông, dòng xe luôn được duy trì tốc độ di chuyển ổn định qua trạm, khẳng định năng lực vận hành bền bỉ của Liên danh trên toàn mạng lưới cao tốc quốc gia,” lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh.

Nhìn nhận hệ thống thu phí không barie đầu vào là một giải pháp công nghệ tiên tiến, lần đầu tiên được triển khai thực tế tại Việt Nam, phía Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, việc vận hành thu phí liên tuyến đòi hỏi mức độ phối hợp và liên thông dữ liệu cực kỳ phức tạp giữa hệ thống đầu-cuối của hơn 20 trạm với nhiều nhà thầu triển khai lắp đặt tại các tuyến, thu phí nội/ngoại tuyến cùng các hệ thống (BECT, VETC, VDTC).

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cũng thừa nhận, mặc dù đã trải qua các bước kiểm thử nghiêm ngặt, môi trường vận hành thực tế luôn tiềm ẩn những biến số đa dạng hơn so với kịch bản giả định. Sự xuất hiện của một số tình huống ngoại lệ là điều khó tránh khỏi đối với bất kỳ hệ thống công nghệ quy mô lớn nào trong giai đoạn đầu áp dụng. Các vấn đề tồn tại chủ yếu mang tính cục bộ, quy mô nhỏ và luôn được hệ thống giám sát phát hiện, khắc phục ngay lập tức.

Triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, từ ngày 23/4, Cục Đường bộ Việt Nam và Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Đường bộ phía Bắc đã chính thức phát động chiến dịch khắc phục triệt để các lỗi hệ thống ITS trên 5 tuyến cao tốc với mục tiêu xử lý dứt điểm các vướng mắc kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống ETC liên tuyến trong tháng 5/2026./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Theo Vietnam+

