Tăng câu hỏi lý thuyết trong sát hạch lái xe, hạn chế tình trạng “học mẹo”

Bộ Công an đề xuất tăng câu hỏi lý thuyết, bổ sung bài sát hạch, tăng quãng đường bài thi thực hành trên đường trong sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Thí sinh thi mô phỏng trong sát hạch lái xe.

Đây được xem là giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, qua đó góp phần hạn chế những vụ tai nạn giao thông xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của lái xe.

Theo dự thảo thông tư quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe đang được xây dựng, tùy hạng thi, số lượng câu hỏi lý thuyết sẽ có từ 40 đến 90 câu. Bên cạnh đó, các dạng câu hỏi mới cũng được bổ sung như học viên phải nối đáp án đúng và xử lý tình huống giao thông qua video clip ngắn. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng học mẹo để vượt qua kỳ sát hạch.

Theo thống kê, có tới khoảng 70% số vụ tai nạn giao thông xảy ra xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của người lái xe. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe được xem là một đòi hỏi cấp bách.

Để thực hiện điều này không chỉ cần trang bị thêm cho học viên kiến thức về pháp luật, mà cần phải nâng cao kỹ năng điều khiển xe. Đây là lý do bài thực hành tay lái cũng được bổ sung. Đáng chú ý, với phần thi đường trường, quãng đường sẽ được tăng lên thành 5km thay vì 2km như hiện nay.

Thiếu tá Tạ Quang Bình (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cho biết: "Đơn vị đã triển khai lấy ý kiến đánh giá, nhận xét đối với các phần thi sát hạch. Thông qua quét mã QR, thí sinh có thể trực tiếp phản ánh, nhận xét về nội dung sát hạch và chất lượng phục vụ của cán bộ. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng để đơn vị đánh giá, nâng cao chất lượng".

Chị Phạm Ngọc Kim Ngân (học viên tham dự sát hạch cấp giấy phép lái xe) chia sẻ: "Khi mọi người đi ra ngoài đường trường sẽ có xe to, những cái đấy khá thực tế. Em không có cảm giác để em thi, chỉ có cảm giác em đang thực hành lái xe trên xe của mình".

Ngay từ khi tham dự kỳ sát hạch học viên đã tự tin với tay lái của mình cũng đồng nghĩa họ đã có đủ kiến thức và kỹ năng điều khiển xe. Đây là yếu tố góp phần hạn chế những vụ tai nạn giao thông do lỗi chủ quan của người lái xe gây ra.

Nguồn: https://vtv.vn/tang-cau-hoi-ly-thuyet-trong-sat-hach-lai-xe-han-che-tinh-trang-hoc-meo-100260613090300271.htm