Gần 50% sản phẩm OCOP đã hết thời hạn công nhận

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, đến đầu tháng 9/2026, trong số 690 sản phẩm OCOP của toàn tỉnh, có 326 sản phẩm đã hết thời hạn 36 tháng công nhận theo quy định, nhưng chưa thực hiện đánh giá hay phân hạng lại.

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ chủ thể Lê Hải Hà, xã Như Xuân hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá lại chất lượng cho sản phẩm Thịt trâu gác bếp Thợ Rừng.

Theo Quyết định số 148/QĐ-TTg, ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy định đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm, kết quả công nhận sản phẩm OCOP chỉ có giá trị trong vòng 3 năm. Vì vậy các chủ thể có sản phẩm hết hạn bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký tái đánh giá để duy trì xếp hạng sao.

Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều chủ thể vẫn chưa chủ động hoàn thiện hồ sơ tái công nhận, thậm chí một số cơ sở đã dừng sản xuất, dẫn đến nguy cơ cao bị thu hồi chứng nhận OCOP và không còn được phép gắn nhãn hiệu nhãn mác này trên thị trường.

Sản phẩm Nem ống An Cúc, xã Như Thanh đã hết hạn công nhận tháng 12/2025 đang được hoàn thiện tiêu chí để công nhận lại vào tháng 9/2026.

Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh đã phối hợp với ngành chức năng, địa phương rà soát, đôn đốc và hướng dẫn các chủ thể, doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm OCOP hết hạn công nhận khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tham gia đánh giá, xếp hạng/nâng hạng sản phẩm OCOP theo các đợt đánh giá phân hạng sản phẩm của tỉnh. Đồng thời có biện pháp pháp lý phù hợp nhằm bảo vệ uy tín, thương hiệu và chất lượng chung của các sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa.

Lê Hòa