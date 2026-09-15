Ra quân tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng tuyến giao thông thuộc Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm về mốc tiến độ giải phóng mặt bằng các hạng mục còn lại của Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, từ ngày 13/9, phường Tĩnh Gia đã phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân tháo dỡ tài sản, vật kiến trúc trên diện tích đã thu hồi.

Chủ đầu tư, nhà thầu huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân tháo dỡ tài sản, vật kiến trúc.

Hai ngày qua, tại tổ dân phố Xuân Phong, nhiều máy móc, phương tiện cùng lực lượng của địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu đã được huy động, hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ nhà cửa, công trình, vật kiến trúc, thu dọn cây cối trên diện tích đã hoàn thành thủ tục thu hồi đất.

UBND phường Tĩnh Gia và các lực lượng chỉ đạo công tác tháo dỡ vật kiến trúc tại hiện trường.

Gia đình ông Nguyễn Viết Trung có 1.200m2 đất cùng tài sản trên đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án. Sau khi được địa phương tuyên truyền, vận động, ngày 14/9, gia đình đã chủ động di chuyển đồ đạc, bàn giao để các lực lượng tiến hành tháo dỡ công trình.

Ông Trung chia sẻ: “Nhân dân chúng tôi ủng hộ dự án vì lợi ích quốc gia và phát triển kinh tế nên tạo điều kiện cho địa phương và chủ đầu tư giải phóng mặt bằng thuận lợi".

UBND phường Tĩnh Gia huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình tháo dỡ, di dời vật kiến trúc, tài sản.

Hai ngày qua, mặc dù thời tiết không thuận lợi, có thời điểm mưa lớn, các lực lượng vẫn tranh thủ triển khai tại những vị trí đủ điều kiện. Khoảng 250m mặt bằng liền mạch đã được giải phóng, tạo điều kiện để nhà thầu có thể tiếp cận, tổ chức thi công ngay khi thời tiết thuận lợi.

Ngày 10/9, UBND phường Tĩnh Gia ban hành Thông báo số 10/TB-UBND về tháo dỡ công trình, tài sản, nhà cửa, vật kiến trúc, thu dọn cây cối để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đối với Tuyến đường bộ ven biển đoạn từ Ninh Hải đến cầu Lạch Bạng 2 - tuyến 1, đoạn qua phường Bình Minh cũ, nay thuộc tổ dân phố Xuân Phong, phường Tĩnh Gia. Địa phương đồng thời duy trì 4 tổ công tác bám sát địa bàn, tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra tiến độ dự án ngày 11/9.

Dự án tuyến đường bộ ven biển từ Ninh Hải đến cầu Lạch Bạng 2 đi qua địa bàn phường Tĩnh Gia có chiều dài 5,6km; tổng diện tích bị ảnh hưởng hơn 29ha, với 562 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, địa phương đã chi trả bồi thường cho 554 hộ, với tổng diện tích gần 29,7ha.

Hiện còn 8 hộ chưa nhận tiền bồi thường, với tổng số tiền 22,3 tỷ đồng và diện tích chưa bàn giao khoảng 0,35ha.

Chủ đầu tư - Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Nghi Sơn huy động phương tiện hỗ trợ địa phương và người dân giải phóng vật kiến trúc.

Ông Đặng Văn Quang, Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia cho biết: “Đối với những trường hợp còn vướng mắc, phường tiếp tục đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích các cơ chế, chính sách. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không nhận tiền, không chấp hành quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng, UBND phường sẽ hoàn thiện hồ sơ, ban hành quyết định và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng trình tự, quy định của pháp luật”.

Qua 2 ngày ra quân, khoảng 250m mặt bằng liền mạch đã được giải phóng, kết nối với tuyến thi công hiện hữu, tạo điều kiện để nhà thầu có thể tiếp cận, tổ chức thi công ngay khi thời tiết thuận lợi.

Hai công trình giao thông thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia có tổng chiều dài 12km, bao gồm tuyến 1 và tuyến 2. Trong đó, tuyến 1 - Tuyến đường bộ ven biển từ Ninh Hải đến cầu Lạch Bạng 2 có tổng chiều dài tuyến là 9,9 km. Tuyến 2 - Đường Bình Minh đi đường Sao Vàng - Khu kinh tế Nghi Sơn dài 2,1km.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trước ngày 25/9 các địa phương còn diện tích GPMB liên quan đến 2 tuyến giao thông này là phường Tĩnh Gia và phường Đào Duy Từ phải hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, GPMB để kịp thời tổ chức thi công.

Phường Tĩnh Gia: Tổ chức tháo dỡ, bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công, tối thiểu 200m liền mạch từ ngày 14/9; xử lý vướng mắc đối với 8 hộ chưa nhận tiền bồi thường GPMB tại TDP Đông Hải (phường Hải Hoà cũ); vận động 80 hộ thu dọn tài sản, bàn giao 1,4km tuyến 1 còn lại trước ngày 25/9; hoàn thành di dời hạ tầng điện, nước trước ngày 20/9. Phường Đào Duy Từ: Xử lý dứt điểm vướng mắc 8 hộ, bàn giao 0,2km mặt bằng tuyến 2, trước ngày 15/9.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Ông Trần Quang Tốp, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Nghi Sơn cho biết: “Ban đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương, huy động phương tiện hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, tài sản. Phần mặt bằng nào được bàn giao sẽ được tiếp nhận và tổ chức thi công ngay khi thời tiết thuận lợi; đồng thời yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, mở thêm mũi thi công và kiểm soát chặt tiến độ từng hạng mục, quyết tâm bù lại thời gian bị chậm trước đó”.

Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân di dời tài sản, đồ dùng.

Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia có tổng mức đầu tư 2.314 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới gồm 8 hạng mục. Dự án đã được gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2026. Năm 2026, dự án được bố trí vốn gần 650 tỷ đồng, tiến độ giải ngân hiện mới đạt 45%.

Cùng với sự quyết liệt của chính quyền và chủ đầu tư, sự đồng thuận, phối hợp của người dân là điều kiện quan trọng để sớm bàn giao mặt bằng sạch, tăng tốc thi công, đưa dự án về đích theo kế hoạch, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng đô thị và năng lực quản lý, quy hoạch đô thị tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Minh Hằng