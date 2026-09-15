Các khu công nghiệp thế hệ mới tăng tốc đón nhà đầu tư công nghệ cao

Quỹ đất sạch, hạ tầng đồng bộ đang trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng trong thu hút đầu tư. Tại Thanh Hóa, các khu công nghiệp (KCN) thế hệ mới đang được đẩy nhanh tiến độ, từng bước hình thành mặt bằng sản xuất sẵn sàng, tạo dư địa đón các dự án quy mô lớn, công nghệ cao và có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa, giai đoạn 1 đang được đẩy nhanh tiến độ.

Sau hơn 5 tháng khởi công, hạ tầng KCN Thăng Long Thanh Hóa, giai đoạn 1 đang dần hình thành. Tiến độ tổng thể dự án đã đạt gần 50%, vượt kế hoạch đề ra. Trên công trường, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hồ sự cố đã đạt 96% khối lượng; tuyến kênh và đường tạm đạt 69%; các hạng mục hồ nước thô, hồ điều hòa, trạm bơm và hệ thống giao thông nội khu cũng đang được đẩy nhanh.

Để bảo đảm các mốc tiến độ, nhà thầu duy trì cường độ thi công cao, tập trung nhân lực, thiết bị cho các hạng mục trọng điểm. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Ban Điều hành thi công dự án, LICOGI 18.3, cho biết: “Công tác triển khai dự án đang được tiến hành đồng loạt. Chúng tôi huy động hơn 400 kỹ sư, công nhân cùng gần 100 máy móc thi công ngày đêm trên công trường, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tiến độ. Riêng hạng mục đường giao thông dự kiến hoàn thành trong tháng 10”.

KCN Thăng Long Thanh Hóa, giai đoạn 1 có quy mô 167ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng, dự kiến thu hút từ 50 đến 250 nhà đầu tư thứ cấp, chủ yếu là doanh nghiệp Nhật Bản và các nhà đầu tư quốc tế có khả năng tham gia chuỗi liên kết sản xuất; tạo việc làm cho khoảng 13.000 đến 40.000 lao động. Với kinh nghiệm phát triển, vận hành các KCN tại Việt Nam, Tập đoàn Sumitomo định hướng xây dựng KCN này đồng bộ, hiện đại, chú trọng các điều kiện thiết yếu đối với hoạt động sản xuất như chống ngập, cấp điện, cấp nước ổn định và xử lý nước thải. Mục tiêu là trong quý I/2027 có mặt bằng hạ tầng sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ cấp.

Ông Masaaki Ito, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH KCN Thăng Long Thanh Hóa, cho biết: “Dù đang trong giai đoạn xây dựng, dự án đã nhận được sự quan tâm của hơn 20 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Các doanh nghiệp quan tâm đến dự án thuộc nhiều ngành nghề như linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, gia công kim loại, thực phẩm, bao bì... Chúng tôi đang tích cực hướng tới thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ và lĩnh vực sản xuất công nghệ cao như linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, cơ khí chính xác - những ngành có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong tương lai”.

Cùng với KCN Thăng Long Thanh Hóa, hạ tầng KCN WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa cũng đang được đẩy nhanh để sớm tạo thêm quỹ đất công nghiệp có hạ tầng đồng bộ. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng san lấp; trạm xử lý nước thải đạt khoảng 50%; hồ điều hòa, trạm bơm đạt 60%; các hạng mục đường giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước mưa và nước thải đạt khoảng 50%. Đáng chú ý, toàn bộ 177,3ha đã được giao, cho thuê đất; diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 156,1ha, tương đương 88%.

Ông Dispong Pornchanoknart, Giám đốc Quốc gia Tập đoàn WHA tại Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi quan tâm đến việc bảo đảm nguồn điện ổn định và các yếu tố hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối thuận tiện cho nhà đầu tư và người lao động. Dự án cũng đã có nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên ký hợp đồng đặt cọc thuê 3,5ha”.

Việc hình thành các KCN thế hệ mới đang từng bước khắc phục hạn chế về mặt bằng sản xuất của Thanh Hóa. Với hệ thống kỹ thuật, tiện ích và dịch vụ được đầu tư theo tiêu chuẩn cao, các dự án này sẽ tạo thêm không gian công nghiệp đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp công nghệ cao và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là nền tảng để Thanh Hóa nâng sức cạnh tranh, chủ động lựa chọn những dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng và khả năng lan tỏa lớn.

Bài và ảnh: Tùng Lâm