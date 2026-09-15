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Đoàn công tác Hội Làm vườn Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa

Lan Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/9, đoàn công tác của Hội Làm vườn Việt Nam do ông Lê Quốc Doanh, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc với Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn công tác Hội Làm vườn Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa

Sáng 15/9, đoàn công tác của Hội Làm vườn Việt Nam do ông Lê Quốc Doanh, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc với Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn công tác Hội Làm vườn Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa

Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam Lê Quốc Doanh phát biểu tại buổi làm việc với Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo tại buổi làm việc, Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa cho biết, 8 tháng năm 2026, hoạt động của Hội tiếp tục hướng mạnh vào hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất theo hướng xanh, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và nâng cao giá trị nông sản.

Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 2 mô hình khuyến nông, gồm mô hình thâm canh nho mới theo tiêu chuẩn VietGAP quy mô 0,5ha và mô hình nuôi 100 đàn ong gắn với sản phẩm OCOP.

Công tác đào tạo, tập huấn được Hội đẩy mạnh với gần 400 cán bộ, hội viên, chủ trang trại tham gia.

Đáng chú ý, Hội đã xây dựng mô hình trang trại sản xuất khép kín quy mô 2ha, ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý chất thải, phụ phẩm hữu cơ, kết hợp nuôi giun quế và sản xuất dưa vàng VietGAP trong nhà màng, hướng tới kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường.

Đoàn công tác Hội Làm vườn Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa

Đoàn công tác của Hội Làm vườn Việt Nam thăm mô hình trồng hoa lan công nghệ cao tại Công ty TNHH Công nghệ cao Thiên Trường 36.

Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam Lê Quốc Doanh ghi nhận những kết quả mà Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa đã đạt được. Đồng thời đề nghị Hội tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031; xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo hướng xanh, bền vững.

Trước đó, đoàn công tác đã thăm mô hình nuôi cầy hương tại xã Triệu Sơn và mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Công ty TNHH Công nghệ cao Thiên Trường 36, phường Đông Tiến.

Lan Hương

Từ khóa:

#Hội làm vườn và trang trại #Sản phẩm OCOP #công tác hội #Sản xuất nông nghiệp

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