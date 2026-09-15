Hạt Kiểm lâm Thường Xuân tăng cường các giải pháp bảo vệ rừng

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ xâm hại tài nguyên rừng, Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ gần 84.000ha rừng hiện có. Bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra an ninh rừng tận gốc và thắt chặt quy chế phối hợp vùng giáp ranh, quyết tâm giữ vững màu xanh đại ngàn, không để phát sinh các “điểm nóng” về vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Hạt Kiểm lâm Thường Xuân tăng cường tuần tra, kiểm tra an ninh rừng tận gốc.

Ông Nguyễn Văn Bính, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thường Xuân, cho biết: Một trong những giải pháp được đơn vị chú trọng, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, giá trị của rừng để người dân chung tay bảo vệ rừng (BVR). Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức được 71 hội nghị tuyên truyền BVR, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), cho 5.766 lượt người dân tham gia và hàng trăm buổi tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các xã. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề: quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, công tác BVR, PCCCR, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thủ tục khai thác lâm sản, Thông tư số 26/2019/TT-BNNPTNT về truy xuất nguồn gốc lâm sản và 9 hành vi bị cấm trong lĩnh vực lâm nghiệp... Thông qua các buổi tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật của người dân về lâm nghiệp, cùng lực lượng chức năng tham gia BVR, PCCCR. Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân tiếp tục phát huy vai trò của các tổ BVR ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm của chủ rừng và cộng đồng dân cư trong công tác quản lý BVR, PCCCR.

Để BVR tận gốc, đơn vị đã chủ động phối hợp với các xã, chủ rừng Nhà nước và các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra an ninh rừng tại các khu vực trọng điểm, những địa bàn có nguy cơ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Lực lượng kiểm lâm thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình, tổ chức các đợt tuần tra rừng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các tuyến vận chuyển lâm sản, phát hiện sớm nguy cơ xâm hại rừng, không để hình thành “tụ điểm”, “điểm nóng” về khai thác, phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản và động vật rừng trái pháp luật. Cùng với đó, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân đã chủ động phối hợp với xã Thông Thụ (Nghệ An) tuần tra, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật vùng giáp ranh; kiểm soát và từng bước giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư, góp phần bảo đảm an ninh rừng. Phối hợp với Đồn Biên phòng Bát Mọt, Vườn Quốc gia Xuân Liên, Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân, chính quyền địa phương và chủ rừng tổ chức 297 lần tuần tra với 1.159 lượt người tham gia.

Kết quả đã phát hiện xử lý 12 vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó có 2 vụ phá rừng, xâm lấn rừng, khai thác trái pháp luật 3 vụ, vi phạm thủ tục 3 vụ, 1 vụ mua bán, cất giữ, kinh doanh, chế biến lâm sản. Tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 278 triệu đồng.

Thời gian tới, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương và chủ rừng tăng cường tuần tra, kiểm tra an ninh rừng tại các khu vực trọng điểm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm trong công tác BVR, PCCCR. Qua đó, góp phần hạn chế tối đa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và cải thiện đời sống người dân trên địa bàn.

Bài và ảnh: Khắc Công