Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa trao thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng

Sáng 15/9, Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa tổ chức lễ trao thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng “Gửi tiền thông minh - Rinh ngay quà đỉnh”.

Đại diện Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa trao giải nhất trị giá 50 triệu đồng cho khách hàng.

Chương trình triển khai từ ngày 15/5/2026 đến hết ngày 31/8/2026 nhằm khuyến khích khách hàng gia tăng trải nghiệm các dịch vụ tài chính trên nền tảng số, trọng tâm là hình thức gửi tiền dự thưởng trực tuyến qua ứng dụng Agribank Plus. Trên quy mô toàn quốc, chương trình có tổng giá trị giải thưởng 4,5 tỷ đồng với 3.111 mã dự thưởng trúng giải.

Tại địa bàn Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa, chương trình ghi nhận 341 khách hàng trúng thưởng với tổng giá trị quà tặng 442 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng trao cho các khách hàng thuộc chi nhánh bao gồm: 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng; 13 giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và 327 giải may mắn trị giá 1 triệu đồng/giải.

Các khách hàng nhận giải may mắn từ chương trình.

Phát biểu tại lễ trao giải, đại diện lãnh đạo Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa chúc mừng và gửi lời tri ân sâu sắc tới các khách hàng. Đồng thời khẳng định những giải thưởng được trao không chỉ thể hiện giá trị khuyến mại đơn thuần mà còn là hành động ghi nhận sự tin tưởng, đồng hành của người dân địa phương đối với hệ thống sinh thái số của Agribank.

Khánh Phương