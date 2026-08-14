Gần 40.000 cuộc gọi đến Tổng đài “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Từ ngày 15/6 đến 12/8/2026, Tổng đài “Chiến dịch 500 ngày đêm” đã tiếp nhận 39.600 cuộc gọi, trong đó hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ và khoảng 1.800 cuộc gọi cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ.

Bộ CHQS TP Đà Nẵng triển khai công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập - Ảnh: chinhphu.vn

Tổng đài đường dây nóng của “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ qua số 18008022 và 0965.001.222 đang trở thành kênh tiếp nhận thông tin trực tiếp, kết nối thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, Nhân dân với các cơ quan chức năng trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Từ ngày 15/6/2026 đến ngày 12/8/2026, Tổng đài cùng các nền tảng số của Chiến dịch đã tiếp nhận số lượng lớn thông tin từ thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và Nhân dân. Các thông tin sau khi tiếp nhận được phân loại, số hóa, tổng hợp, chuẩn hóa và chuyển đến các cơ quan, đơn vị chức năng phục vụ rà soát, đối chiếu, xác minh.

Trong đó, Tổng đài tiếp nhận tổng cộng 39.600 cuộc gọi. Đây là một trong những kênh quan trọng để tiếp nhận trực tiếp các thông tin liên quan đến nhu cầu tìm kiếm phần mộ liệt sĩ, thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ cũng như hướng dẫn thân nhân thực hiện các thủ tục liên quan.

Cụ thể, có 13.210 cuộc gọi của thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ. Bên cạnh đó, 1.800 cuộc gọi của cựu chiến binh, Nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, qua đó thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ.

Tổng đài cũng tiếp nhận 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn thủ tục lấy mẫu sinh phẩm, xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ. Hơn 10.000 cuộc gọi khác đề nghị tư vấn về chính sách người có công, chính sách liên quan đến mộ liệt sĩ, thủ tục tìm kiếm, thông tin về Chiến dịch và các nội dung khác.

Những con số này cho thấy đường dây nóng đang đóng vai trò là cầu nối trực tiếp giữa thông tin từ gia đình, đồng đội và Nhân dân với các cơ quan chức năng, góp phần mở rộng nguồn thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tiếp nhận hơn 6.000 hồ sơ giấy của thân nhân

Bên cạnh kênh tổng đài, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã tiếp nhận hơn 6.000 hồ sơ giấy do thân nhân liệt sĩ gửi đề nghị hỗ trợ tìm kiếm phần mộ liệt sĩ.

Các hồ sơ sau khi tiếp nhận được phân loại, số hóa và tổng hợp thông tin để phục vụ rà soát, đối chiếu, xác minh. Đồng thời, thông tin được chuyển đến các cơ quan, đơn vị chức năng theo địa bàn để phối hợp xử lý.

Qua Zalo, Zalo OA và các nền tảng số, “Chiến dịch 500 ngày đêm” cũng đã tiếp nhận gần 1.000 thông tin, chủ yếu liên quan đến liệt sĩ, nơi chôn cất liệt sĩ và nhu cầu tìm kiếm liệt sĩ của thân nhân.

Việc tổ chức nhiều kênh tiếp nhận giúp thông tin từ thân nhân, cựu chiến binh và Nhân dân được tập hợp theo nhiều hình thức khác nhau, sau đó phân loại, chuẩn hóa và chuyển đến cơ quan chức năng phục vụ công tác xác minh.

Cùng với Tổng đài, “Chiến dịch 500 ngày đêm” đã tạo và quản trị nhóm “Chiến dịch 500 ngày đêm” nhằm kết nối thân nhân liệt sĩ và những người có thông tin, kinh nghiệm hỗ trợ tìm kiếm.

Đến nay, nhóm có 3.499 bài viết, hơn 1,1 triệu lượt hiển thị, 11.539 lượt bình luận, 58.179 lượt cảm xúc và 16.500 thành viên.

Thông qua Tổng đài và nơi tiếp nhận thông tin, lực lượng thực hiện Chiến dịch đã tiếp nhận, xử lý và phối hợp với Bộ CHQS TP Đà Nẵng xác minh thông tin tại Hang Đá Sập - Đà Nẵng và tìm được 9 hài cốt liệt sĩ; thông tin về hồ sơ Câu Lâu - Đà Nẵng giúp tìm được 3 liệt sĩ. Bên cạnh đó, từ các thông tin tiếp nhận, đã có nhiều trường hợp gia đình, thân nhân tìm được phần mộ liệt sĩ.

Hoạt động truyền thông trên các nền tảng số cũng góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận của Chiến dịch, thu hút sự tham gia của thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và Nhân dân, qua đó hình thành thêm các nguồn thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/gan-40000-cuoc-goi-den-tong-dai-chien-dich-500-ngay-dem-102260814134737255.htm