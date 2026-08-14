Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới

Sáng 14/8, Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các dự án. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao nhất nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các điều kiện đưa các trường vào hoạt động theo kế hoạch.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới chủ trì họp Ban Chỉ đạo dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ xây dựng trường học cho các xã biên giới chủ trì hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố biên giới trong cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cả nước đã khởi công 229 trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới, trong đó năm 2025 khởi công 108 trường, năm 2026 khởi công 121 trường.

Tất cả các địa phương cam kết các trường khởi công năm 2025 hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để kịp khánh thành vào ngày khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2026.

Đại diện Bộ GD&ĐT báo cáo kết quả tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đối với các trường có tiến độ hoàn thành từ 50% đến dưới 80%, ở một số nơi có thể không hoàn thành tất cả các hạng mục công trình dự án, mà tập trung thi công các hạng mục như: phòng học, nhà hiệu bộ, khu nội trú, nhà ăn để chuẩn bị cho năm học mới. Những hạng mục phụ còn lại sẽ tiếp tục hoàn thiện sau khi đi vào hoạt động.

Các điểm cầu dự hội nghị trực tuyến. Ảnh chụp màn hình

Tại tỉnh Thanh Hóa, đối với 6 trường khởi công năm 2025, đến nay khối lượng thực hiện ước đạt từ 72% đến 88% giá trị hợp đồng.

Đối với 10 trường khởi công năm 2026, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các bước đầu tư, xây dựng theo yêu cầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm dự hội nghị.

Tỉnh Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo, huy động tối đa các nguồn lực, trong đó bổ sung nhân lực từ lực lượng Quân đội, Công an và các doanh nghiệp trên địa bàn; yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ tối đa thời gian để đẩy nhanh tiến độ dự án khởi công năm 2025, bảo đảm chất lượng công trình.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc mua sắm, trang cấp thiết bị dạy học và sinh hoạt cho các trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Trưởng BCĐ xây dựng trường học cho các xã biên giới đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt bảo đảm hoàn thành đầu tư xây dựng các trường theo yêu cầu.

“Đây là mệnh lệnh chính trị, không được lùi bước, không trì hoãn trong bất cứ hoàn cảnh nào”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên quan phải vào cuộc tích cực và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, sự an toàn và các điều kiện vận hành nhà trường.

Yêu cầu các bộ, ngành chức năng tổ chức các đoàn công tác trực tiếp xuống địa phương có dự án chậm tiến độ để đôn đốc, hướng dẫn và chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Sau khi khai giảng năm học mới 2026-2027, tham mưu cho BCĐ tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm giai đoạn 1 để làm cơ sở triển khai tốt hơn cho giai đoạn 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cũng yêu cầu các địa phương căn cứ kết quả thực hiện để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt, có trách nhiệm và hiệu quả. Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương có dự án gần “về đích” không được chủ quan, tiếp tục tập trung hoàn thiện các khâu cuối cùng bảo đảm theo yêu cầu đề ra. Đối với những dự án có khối lượng đạt từ 50% đến dưới 80% cần tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục “3 ca, 4 kíp” bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Những dự án không có khả năng hoàn thành 100% khối lượng phải tập trung hoàn thành các hạng mục thiết yếu như phòng học, nhà hiệu bộ, khu nội trú, nhà ăn/bếp ăn, hệ thống nước sạch và vệ sinh...; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới 2026-2027.

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