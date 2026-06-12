Gần 200 chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia khóa học Giải phóng lãnh đạo

Khóa học Giải phóng lãnh đạo sẽ trang bị cho các học viên nhiều kiến thức quan trọng về quản lý, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, cung cấp cho học viên bộ công cụ thực chiến có thể áp dụng ngay, giúp doanh nghiệp cải thiện quy trình vận hành từ khâu lên kế hoạch, thực thi, đo lường, cải tiến, kiểm soát, lập kế hoạch nhanh...

Gần 200 học viên tham gia khóa học.

Từ ngày 11-13/6, Trường Doanh nhân PDCA Thanh Hóa đã tổ chức khóa học giải phóng lãnh đạo cho gần 200 học viên là chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Học viên tham gia khóa học.

PDCA là mô hình đào tạo doanh nhân được thành lập từ năm 2014, hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn vận hành doanh nghiệp theo hướng bài bản, tự động hóa và phát triển bền vững. Trong đó, PDCA Thanh Hóa được thành lập tháng 5/2026, hướng tới mục tiêu đồng hành cùng các chủ doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản trị, quy trình vận hành bài bản; đào tạo đội ngũ lãnh đạo, quản lý trở thành chuyên gia đào tạo thực chiến; thúc đẩy xúc tiến thương mại giữa Thanh Hóa với các địa phương trong nước và thị trường quốc tế; kiến tạo thế hệ lãnh đạo kế tiếp có tư duy hiện đại, năng lực quản trị chuyên nghiệp và khả năng thích ứng trước những biến động của thời đại số.

Sau 12 năm hoạt động, hệ thống PDCA trên toàn quốc đã tổ chức hơn 1.000 khóa học, đào tạo hơn 90.000 chủ DN trên cả nước, đồng thời xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ DN với nhiều đơn vị thành viên tại Việt Nam và châu Âu.

Toàn cảnh khóa tập huấn.

DCA Thanh Hóa được thành lập sau gần 2 năm khảo sát, nghiên cứu và làm việc thực tế với cộng đồng doanh nghiệp địa phương, hướng tới nâng cao năng lực quản trị, xây dựng mô hình vận hành khoa học và thích ứng với yêu cầu phát triển mới. Ban quản trị PDCA Thanh Hóa

Khóa học Giải phóng lãnh đạo sẽ trang bị cho các học viên nhiều kiến thức quan trọng, như: Công thức xây doanh nghiệp thành công, con đường giải phóng lãnh đạo giúp thủ lĩnh doanh nghiệp có nhiều thời gian hơn, quản lý hiệu quả hơn ...

Đồng thời, cung cấp cho học viên bộ công cụ thực chiến có thể áp dụng ngay, giúp doanh nghiệp cải thiện quy trình vận hành từ khâu lên kế hoạch, thực thi, đo lường, cải tiến, kiểm soát, lập kế hoạch nhanh...

Khóa học hứa hẹn mang lại sự thay đổi lớn cho tư duy quản trị của các nhà điều hành trong kỷ nguyên mới.

Lê Hòa