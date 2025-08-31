(Baothanhhoa.vn) - Cùng với các địa phương trong tỉnh, từ sáng 31/8, xã Mậu Lâm tổ chức phát quà tặng Nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Gần 19 nghìn người dân xã Mậu Lâm nhận quà Tết Độc lập

Bà con Nhân dân đến nhận quà tại các tổ.

Theo rà soát, xã Mậu Lâm có gần 19 nghìn nhân khẩu đủ điều kiện để phát quà.

Để kịp thời chuyển quà tặng đến tay người dân, chính quyền địa phương đã thành lập 10 tổ, trực tiếp về các thôn để phát quà cho bà con; đồng thời yêu cầu các thôn chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh bảo đảm mọi người dân đều biết và đến nhận quà đúng thời gian.

Ông Lê Văn Cường, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Mậu Lâm cho biết: Việc phát quà tặng Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn, đúng đối tượng, đúng thời gian. Địa phương phấn đấu cấp phát hết số tiền cho toàn bộ người dân trong ngày hôm nay (31/8), trừ những trường hợp bất khả kháng, nhưng sẽ bảo đảm theo đúng mốc thời gian quy định.

Quốc Hương

