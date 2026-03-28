FIFA gửi thông điệp sau màn ra mắt của Đỗ Hoàng Hên; Lý do thực sự khiến Mohamed Salah chia tay Liverpool

(Baothanhhoa.vn) - Siêu máy tính dự đoán trận đại chiến U23 Việt Nam - U23 Thái Lan đầy kịch tính; KQ giao hữu quốc tế 28/3: Tây Ban Nha, Đức thắng áp đảo, Anh gây thất vọng; Vinicius Jr là cỗ máy kiếm tiền mới của bóng đá... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (28/3).

Siêu máy tính dự đoán trận đại chiến U23 Việt Nam - U23 Thái Lan đầy kịch tính; KQ giao hữu quốc tế 28/3: Tây Ban Nha, Đức thắng áp đảo, Anh gây thất vọng; Vinicius Jr là cỗ máy kiếm tiền mới của bóng đá... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (28/3).

FIFA gửi thông điệp sau màn ra mắt của Đỗ Hoàng Hên

Trang chủ FIFA World Cup vừa đăng tải hình ảnh tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên trang nghiêm hát quốc ca Việt Nam kèm dòng chú thích “Hên 9” đầy biểu tượng.

Thông điệp này không chỉ ghi nhận màn ra mắt của chân sút gốc Brazil mà còn khẳng định sự cam kết, tình yêu của anh dành cho quê hương thứ hai sau hơn 5 năm gắn bó.

Dù chưa ghi bàn trong chiến thắng trước Bangladesh, Hoàng Hên vẫn nhận được sự đánh giá cao từ HLV Kim Sang-sik và đồng đội Hoàng Đức về năng lực chuyên môn. Người hâm mộ đang kỳ vọng bộ đôi “Son - Hên” sẽ bùng nổ trong trận đại chiến với Malaysia tại sân Thiên Trường vào ngày 31/3 tới.

Siêu máy tính dự đoán trận đại chiến U23 Việt Nam - U23 Thái Lan đầy kịch tính

Lúc 14h chiều nay (28/3), U23 Việt Nam sẽ tái đấu U23 Thái Lan tại giải CFA Team China 2026.

U23 Việt Nam vừa đánh bại U23 Thái Lan ở SEA Games 33 (Ảnh: Anh Khoa).

Dù từng thắng đối thủ ở chung kết SEA Games 33, nhưng siêu máy tính Be Soccer đánh giá "Voi chiến" nhỉnh hơn với 42,1% cơ hội thắng, trong khi Việt Nam là 33,7%. Lý do bởi Thái Lan mang đến đội hình gần như mạnh nhất, còn đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đang trong quá trình "thay máu" lực lượng với nhiều thử nghiệm mới.

Trận đấu được dự báo sẽ vô cùng căng thẳng với tỷ số dễ xảy ra nhất là 2-1 nghiêng về Thái Lan. Đây là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho các nhân tố trẻ của bóng đá Việt Nam.

KQ giao hữu quốc tế 28/3: Tây Ban Nha, Đức thắng áp đảo, Anh gây thất vọng

Loạt trận giao hữu FIFA Days rạng sáng 28/3 chứng kiến những màn trình diễn trái ngược của các ông lớn châu Âu.

Tây Ban Nha giành chiến thắng “3 sao” trước Serbia. (Ảnh: Reuters)

Trong khi Tây Ban Nha dễ dàng đánh bại Serbia 3-0 nhờ sự tỏa sáng của Oyarzabal, thì tuyển Đức cũng có chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Thụy Sĩ trong trận cầu rượt đuổi tỷ số kịch tính với dấu ấn đậm nét từ Florian Wirtz.

Dàn sao của ĐT Anh gây thất vọng khi bị cầm hòa ngay trên sân nhà. (Ảnh: Reuters)

Gây thất vọng nhất là đội tuyển Anh khi bị Uruguay cầm hòa 1-1 ngay tại Wembley. Dù Ben White ghi bàn mở tỷ số trong ngày trở lại, nhưng chính anh đã phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng, khiến “Tam Sư” đánh rơi chiến thắng trong một trận đấu tấn công thiếu sắc bén.

Lý do thực sự khiến Mohamed Salah chia tay Liverpool theo dạng tự do

Quyết định để Mohamed Salah rời Anfield vào mùa hè 2026 là hệ quả của sự rạn nứt không thể hàn gắn với HLV Arne Slot và phong độ dần sa sút ở tuổi 33. Dù từng là trụ cột không thể thay thế, mức lương khổng lồ 546.000 USD/tuần cùng mâu thuẫn nội bộ khiến ban lãnh đạo Liverpool chấp nhận rút ngắn hợp đồng để anh ra đi tự do.

Tập đoàn FSG tin rằng đây là lựa chọn cần thiết để giải phóng quỹ lương và tái thiết đội hình. Trong khi đó, Salah muốn rời đi để tìm kiếm vị trí số một tại bến đỗ mới. 10 tuần cuối của mùa giải sẽ là cơ hội cuối cùng để huyền thoại người Ai Cập tri ân người hâm mộ trước khi khép lại hành trình 9 năm đầy vinh quang.

Vinicius Jr là cỗ máy kiếm tiền mới của bóng đá

Ở tuổi 25, Vinicius Junior không chỉ là trụ cột không thể thay thế tại Real Madrid mà còn vươn mình trở thành thế lực thương mại hàng đầu. Với 14 hợp đồng quảng bá khổng lồ từ Nike đến Havaianas, ngôi sao người Brazil hiện đứng thứ 31 trong danh sách vận động viên thu nhập cao nhất thế giới (58 triệu USD).

Vinicius Junior đang thăng tiến ở nhiều phương diện.

Sức hút của Vinicius đến từ phong độ sân cỏ chói sáng và lập trường mạnh mẽ trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc, giúp anh vượt qua cả Messi và Ronaldo về tiềm năng thương mại. Bên cạnh đó, anh còn gây ấn tượng khi chi 3 triệu Euro cho các hoạt động giáo dục cộng đồng, khẳng định tầm vóc của một biểu tượng bóng đá hiện đại toàn diện.

(Baothanhhoa.vn) - Tại lượt trận thứ 7 vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ (CLB) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội nhì bảng Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai khi để thua trắng 0-3, qua đó xếp thứ 6.
(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Wushu Thanh Hóa góp mặt với lực lượng VĐV trẻ và giàu tiềm năng, thi đấu...
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản đối với các vận động viên (VĐV), đội tuyển Võ cổ truyền đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội, tạo tiền đề thuận lợi để hướng đến thành tích cao trong tương lai.
(Baothanhhoa.vn) - Đội bóng xứ Thanh tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) lúc 18 giờ 00 ngày 19/4 trên sân nhà trong trận cầu then chốt của cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh bước vào trận đấu với hàng loạt tổn thất lực lượng và áp lực không nhỏ trước đối thủ đang trên...
