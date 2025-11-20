FIFA gây sốt khi “gọi tên” Xuân Son; Yamal cạnh tranh Dembele và Haaland tại Globe Soccer Awards 2025

Tuyển Việt Nam thắng Lào nhưng lối chơi vẫn gây thất vọng; CLB nữ TP HCM thua Melbourne City nhưng vẫn giành vé tứ kết châu Á; Yamal cạnh tranh Dembele và Haaland tại Globe Soccer Awards 2025... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (20/11).

Tuyển Việt Nam thắng Lào nhưng lối chơi vẫn gây thất vọng

Tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm trước Lào nhưng màn trình diễn lại thiếu sự thuyết phục. Dù nhập cuộc tự tin và có Xuân Son trở lại sau chấn thương, đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn bộc lộ nhiều hạn chế: lối chơi thiếu liền lạc, hiệu suất dứt điểm kém và thường xuyên bế tắc trong hiệp 1.

Xuân Son trở lại giúp ĐT Việt Nam có chiến thắng.

Tiến Linh bỏ lỡ những cơ hội mười mươi, trong khi hàng công không tìm được phương án phá vỡ hệ thống phòng ngự số đông của Lào. Hai bàn thắng muộn của Xuân Son và Tuấn Hải giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu, nhưng chiến thắng chỉ trọn vẹn ở điểm số.

Để thuyết phục được người hâm mộ, tuyển Việt Nam cần cải thiện mạnh mẽ trong cách vận hành và khả năng tận dụng cơ hội.

FIFA gây sốt khi “gọi tên” Xuân Son

Tiền đạo nhập tịch Xuân Son bất ngờ xuất hiện trên trang mạng xã hội của FIFA với một bài đăng dí dỏm ngay sau trận Việt Nam thắng Lào 2-0. FIFA ca ngợi màn tái xuất của anh bằng dòng trạng thái hài hước, kèm hình ảnh ghi bàn trên chấm phạt đền - pha lập công đánh dấu sự trở lại sau 318 ngày chấn thương.

Xuân Son xuất hiện trên fanpage chính thức của FIFA.

Bàn thắng này giúp Xuân Son trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên của Việt Nam ghi bàn ở vòng loại Asian Cup, đồng thời mang đến nguồn cảm hứng lớn cho đội tuyển. Việc FIFA chủ động nhắc đến một cầu thủ Việt Nam cho thấy sức hút ngày càng tăng của bóng đá Việt Nam trên bình diện quốc tế.

Sau 5 lượt trận, Việt Nam đứng nhì bảng F với 12 điểm và buộc phải thắng Malaysia ở lượt cuối để tranh vé dự VCK Asian Cup 2027.

CLB nữ TP HCM thua Melbourne City nhưng vẫn giành vé tứ kết châu Á

Dù thất bại 0-3 trước Melbourne City ở lượt cuối bảng A AFC Women’s Champions League 2025/26, CLB nữ TP HCM vẫn giữ ngôi nhì bảng và vào tứ kết. Thiếu vắng Thùy Trang và Huỳnh Như trong đội hình xuất phát khiến đội gặp khó trong kiểm soát thế trận, đặc biệt trước đối thủ vượt trội thể hình và thể lực.

CLB nữ TP HCM lần thứ hai liên tiếp giành vé vào tứ kết giải châu Á.

Hai bàn thua chỉ trong 4 phút đầu khiến tâm lý TP HCM bị ảnh hưởng dù sang hiệp 2, sự xuất hiện của Huỳnh Như và Bảo Châu giúp thế trận khởi sắc hơn. HLV Nguyễn Hồng Phẩm thừa nhận đối thủ mạnh hơn và gửi lời xin lỗi người hâm mộ, đồng thời khẳng định đội sẽ nỗ lực cho vòng knock-out dù mất lợi thế sân nhà ở lượt về.

Yamal cạnh tranh Dembele và Haaland tại Globe Soccer Awards 2025

Globe Soccer Awards 2025 công bố danh sách 25 đề cử cho giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm - hạng mục quan trọng nhất chỉ sau Quả bóng vàng và The Best.

Đề cử giải thưởng Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm.

Lamine Yamal và Dembele tiếp tục là 2 gương mặt nổi bật sau khi cạnh tranh ở cuộc đua Ballon d'Or 2025, nơi Dembele giành chiến thắng. Bên cạnh đó còn có Gyokeres, Haaland và nhiều ngôi sao hàng đầu khác.

Ban tổ chức cũng công bố các đề cử cho HLV, Tiền vệ, Giám đốc thể thao, Cầu thủ mới nổi và CLB xuất sắc nhất năm. Ở hạng mục Trung Đông, Cristiano Ronaldo góp mặt cùng Benzema, Kante và Firmino. Lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 28/12/2025 tại Dubai.

HS